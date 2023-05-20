Во Львовской области планируют построить мусороперерабатывающий завод в ландшафтном парке: что говорят юристы

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Валерия Гуржий
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В селе Бир-Кунинский, что на Львовщине, планируют построить мусороперерабатывающий завод на участке, принадлежащем к ландшафтному парку.

Об этом пишет "Общественное".

Проект стремится реализовать австрийский инвестор Кристиан Чернер. Возможное строительство завода в апреле было рассмотрено на архитектурном градостроительном совете при Львовской областной администрации. А также внесли изменения в генплан территории, говорит руководитель департамента архитектуры Елена Василько.

По ее словам, градостроительной документацией строительство современного комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов было предусмотрено на восточной части, за пределами населенного пункта Бир-Кунинский.

"Действительно это хозяйственная зона регионального ландшафтного парка "Равское Расточье". Но есть соответствующие выводы, что оно не противоречит и может быть такое производство размещено с учетом определенных требований к ведению строительства на этой территории"

В свою очередь заместитель председателя Добросино-Магеровской ОТГ Назар Романчук заверил, что реализация этого проекта позволит создать рабочие места.

В то же время юрист по вопросам экологии Ольга Мелень-Забрамная отмечает, что для полигонов твердых бытовых отходов должна быть санитарно-защитная зона протяженностью 500 м.

По ее словам, также должен быть разработан детальный план территории. А инвестор должен разработать еще и отчет с оценкой влияния на окружающую среду. И только после утверждения на сессии сельсовета можно будет приступать к дальнейшим шагам по строительству.

Ранее мы писали, что до конца 2023 года во Львове завершат строительство мусороперерабатывающего завода.

Фото: Общественное

Опубликовано: 20 мая 2023
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