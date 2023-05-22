Uber планирует снова запустить проект Shuttle в Украине

Американская компания Uber Technologies планирует перезапустить проект Shuttle в Украине, от которого отказалась в 2021 году.

Об этом руководитель международных связей Uber Мэтью Девлин сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Единственной причиной, по которой мы приостановили Shuttle, на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить в Украине этот продукт"

По словам Мэтью Девлина, Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.

Как ранее мы писали, сервис заказа поездок в микроавтобусе по определенному маршруту от Uber работал в Киеве 2,5 года. По состоянию на ноябрь 2021 года по городу курсировало около 40 маршрутов в разных направлениях.

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