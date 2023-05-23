Prometheus запускает бесплатный курс о работе с ChatGPT

895
Ирина Маймур
share share

6 июня на образовательной платформе Prometheus стартует бесплатный онлайн-курс «Начало работы с ChatGPT».

Его цель — познакомить пользователей с полезными возможностями чата с искусственным интеллектом и научить правильно формулировать запросы к нему.

Автор и лектор курса – региональный директор Microsoft и исполнительный директор DevRain Александр Краковецкий.

При обучении слушатели курса смогут зарегистрироваться и начать работу с ChatGPT. Им покажут, как использовать его возможности в разных ситуациях: для генерации идей, обучения, работы с кодом и т.п. Лектор посоветует, как формулировать запросы так, чтобы получать конкретные и корректные ответы от чата. Также слушатели узнают, в каких сценариях ChatGPT может эффективно выполнять задачи, а в каких — нет.

Курс состоит из десяти обучающих модулей, восьми видеолекций от двух до пяти минут и четырех скринкастов. Он рассчитан на тех, кто уже слышал о ChatGPT, но не использует его возможности.

Чтобы стать слушателем курса, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы писали, что VeteranHub и SoftServe запускают бесплатный ИТ-курс для ветеранов и членов семей.

Фото: Choong Deng Xiang/Unsplash

Опубликовано: 23 мая 2023
share share
В Киеве в первых маршрутках частного перевозчика установили валидаторы В Киеве в первых маршрутках частного перевозчика установили валидаторы На Сечевых Стрельцов вырубают деревья ради паркинга На Сечевых Стрельцов вырубают деревья ради паркинга "Город нашего сердца": Must Have выпустил дроп ко Дню Киева "Город нашего сердца": Must Have выпустил дроп ко Дню Киева Во Львове застройщик обустроит возле ЖК рекреационную зону с озером. Почему активисты против Во Львове застройщик обустроит возле ЖК рекреационную зону с озером. Почему активисты против На Нижнеюрковской открывают новый клуб Ences: что там будет На Нижнеюрковской открывают новый клуб Ences: что там будет «Укрзалізниця» протестует женские купе «Укрзалізниця» протестует женские купе В Киеве окончательно отказались от строительства многофункционального комплекса рядом с храмом на Оболони В Киеве окончательно отказались от строительства многофункционального комплекса рядом с храмом на Оболони Дизайнеры показали еще 3 варианта надписи для станции метро «Зверинецкая» Дизайнеры показали еще 3 варианта надписи для станции метро «Зверинецкая»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.