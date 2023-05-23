Prometheus запускает бесплатный курс о работе с ChatGPT

6 июня на образовательной платформе Prometheus стартует бесплатный онлайн-курс «Начало работы с ChatGPT».

Его цель — познакомить пользователей с полезными возможностями чата с искусственным интеллектом и научить правильно формулировать запросы к нему.

Автор и лектор курса – региональный директор Microsoft и исполнительный директор DevRain Александр Краковецкий.

При обучении слушатели курса смогут зарегистрироваться и начать работу с ChatGPT. Им покажут, как использовать его возможности в разных ситуациях: для генерации идей, обучения, работы с кодом и т.п. Лектор посоветует, как формулировать запросы так, чтобы получать конкретные и корректные ответы от чата. Также слушатели узнают, в каких сценариях ChatGPT может эффективно выполнять задачи, а в каких — нет.

Курс состоит из десяти обучающих модулей, восьми видеолекций от двух до пяти минут и четырех скринкастов. Он рассчитан на тех, кто уже слышал о ChatGPT, но не использует его возможности.

Чтобы стать слушателем курса, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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