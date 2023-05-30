Летом Украина может вернуться к графикам отключения света

В июле-августе этого года Украина может вернуться к почасовым отключениям света.

Об этом в эфире теэмарафона сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас украинской энергосистеме не хватает мощностей в пиковые часы и уже приходилось срочно импортировать электричество из Румынии и Польши, чтобы покрыть дефицит потребления.

"Судя по всему именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и соответственно будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине"

Фото: Unsplash\carolyn christine