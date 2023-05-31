Продолжение "Ведьмака", "Черное зеркало" и сиквел "Секса в большом городе": 12 сериалов июня

Начало лета заставит дважды подумать о том, как провести вечер: на прогулке по городу или за сериалом. Ведь к выходу готовятся очень ожидаемые новинки и продолжения, вроде "Идола" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd или нового сезона антологии "Черное зеркало". На какие еще сериалы стоит обратить, рассказываем в подборке БЖ.

В те дни

Дата выхода: 1 июня

В ролях: Кодзи Якусе, Каору Кобаяси, Юрико Исида, Кеньити Эндо

1 сезон

Сериал основан на событиях в Японии в марте 2011 года. Тогда сильное землетрясение спровоцировало цунами, переросшее в настоящую трагедию – катастрофу на электростанции Фукусима-1. Сериал показивает первую неделю после аварии.

Идол

Дата выхода: 4 июня

В ролях: Лили-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон, Трой Сиван, Джейн Адамс, Дэн Леви

1 сезон

В июне выходит один из самых ожидаемых сериалов года, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. "Идол" с Лили-Роуз Депп в главной роли посвящен музыкальной индустрии. Над созданием сериала работал автор "Эйфории" Сэм Левинсон, а значит, это будет очень стильное шоу. Главная героиня – начинающая певица, которая грезит славой и богатством. Она знакомятся с продюсером, надеясь, что тот поспособствует ее карьере. Но оказывается, что он состоит в закрытой секте.

Черное зеркало

Дата выхода: 4 июня

В ролях: Сальма Хайек, Рори Калкин, Кейт Мара, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Бен Барнс, Зази Битц, Паапа Эссьеду

6 сезон

Этот сезон ждали годами и наконец зрители получают порцию сериала-антологии о недалеком будущем человечества, зависимого от гаджетов. Обещают, что новый сезон будет масштабнее предыдущих и будет напоминать скорее кино, чем сериал.

Жестокое лето

Дата выхода: 5 июня

В ролях: Оливия Холт, Кьяра Аурелия, Фрой Гутьеррез

2 сезон

Детективный сериал рассказывает о двух старшеклассницах. Одна – популярная, вторая – тихая и закрытая, но завистливая по отношению к королеве школьного бала. Однажды ряд событий переворачивает жизнь каждого из них. В продолжении истории героинь ждут нерешенные проблемы. Впрочем, кто в этот раз станет жертвой обстоятельств, пока неизвестно.

Основано на реальных событиях

Дата выхода: 8 июня

В ролях: Кейли Куоко, Крис Мессина, Лиана Либерато, Том Бейтман, Присцилла Кинтана, Брэндон Кинер

1 сезон

Комедийный триллер со звездой “Теории большого взрыва” Кейли Куоко рассказывает о паре, ожидающей появления ребенка. Как будто все хорошо, но страсти между ними уже нет. Тогда они находят новое общее увлечение – запускают подкаст о серийных убийцах.

Переполненная комната

Дата выхода: 9 июня

В ролях: Том Холланд, Аманда Сейфрид

1 сезон

Первый сезон сериала-антологии "Переполненная комната" снят по мотивам романа Дэниела Киза "Множественные умы Билли Миллигана". Главные герои – пациент и врач. У Дэнни Салливана диагностирован множественный разлив личности. Его врач Рия пытается ему помочь, а заодно решить проблемы в личной жизни. Авторы обещают, что следующие сезоны сериала будут посвящены людям с необычными психическими расстройствами.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

Дата выхода: 18 июня

В ролях: Лорен Кохен, Джеффри Дин Морган, Гай Чарльз, Карина Ортиз, Майкл Энтони

1 сезон

Главными героями спин-офу популярной франшизы "Ходячие мертвецы" стали Мэгги Ри и Ниган Смит, которые вместе отправляются на постапокалиптический, отрезанный от земли, Манхэттен. Деталей шоуранеры не раскрывают, но очевидно, что зрителей ждет борьба героев с зомби.

Тайное вторжение

Дата выхода: 21 июня

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Мартин Фриман, Эмилия Кларк, Оливия Колман

1 сезон

Marvel продолжает расширять свою вселенную. В этот раз нас ждет сериал, основанный на комиксах "Тайное вторжение". Главный герой Ник Фьюри возвращается из тайной миссии в космосе. Пока его не было: власть на земле захватил Талос – представитель инопланетной расы, способный мимикрировать под людей. Теперь Фьюри вместе с агентами "ЩИТ" должен спасти от него мир.

И просто так

Дата выхода: 22 июня

В ролях: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирес

2 сезон

Шоуранеры сериала не планировали продолжения о приключениях повзрослевших Кэри, Миранды и Шарлотты, но последняя серия первого сезона намекала, что второму точно быть. В новых эпизодах мы снова встретимся с героинями в ярком Нью-Йорке, где их ждут смешные ситуации и драматические встречи с бывшими.

Медведь

Дата выхода: 22 июня

В ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири

2 сезон

Главный герой сериала – шеф-повар из Нью-Йорка, покинувший работу в престижном ресторане ради семейного бизнеса – небольшой закусочной. здесь царит удручающая атмосфера долгов и отсутствия грамотного менеджмента. Поэтому герой пытается сделать все, чтобы удержать на плаву дело, которым занимался покойный брат.

Захваченный рейс

Дата выхода: 28 июня

В ролях: Идрис Эльба, Нил Мескелл, Ив Майлс, Кристин Адамс, Макс Бисли

1 сезон

Главный герой мини-сериала – корпоративный переговорщик. Он летит из Дубая в Лондон, как вдруг самолет захватывают террористы. У него есть семь часов полета для того, чтобы применить профессиональные навыки и спасти пассажиров.

Ведьмак

Дата выхода: 29 июня

В ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джои Бетти, Имон Феррен, Кэсси Клер

3 сезон

Третий сезон "Ведьмака" станет последним для Генри Кавилла – начиная с четвертого сезона, его заменит Лиам Хемсворт. Главный герой истории – охотник-путешественник Геральт, охотящийся на чудовищ. В основе третьего сезона лежит роман "Кровь эльфов". Геральт пытается спрятать Цири от монархов, магов и монстров. Он полон решимости защитить семью, но вынужден будет поставить на карту все, чтобы не потерять ее.