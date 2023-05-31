"Укрзализныця" увеличит количество мест на маршруте Киев-Варшава

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Мария Иващук
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"Укрзализныця" работает над расширением прямого сообщения между Киевом и Варшавой. Об этом сообщает перевозчик.

"Укрзализныця" планирует увеличить в 2-3 раза количество мест на маршрутах между украинской и польской столицами. Это планируют осуществить благодаря запуску стандартных вагонов УЗ.

На сегодняшний день польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более «узкого» габарита RIC, имеющие трехместные купе.

"Сейчас это наиболее дефицитное направление: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест", - отмечает украинский перевозчик.

Уже проведены переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой и выполнен успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита.

Опубликовано: 31 мая 2023
Укрзалізниця
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