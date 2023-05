Куда пойти в Киеве 2-4 июня: концерт Христины Соловий и ВВ, фестиваль Brave wine и цветочная ярмарка

В течение 2-4 июня в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступление Христины Соловий и "ВВ", фестиваль "Стадион Культуры", кинофестиваль Docudays UA, Джаз под открытым небом, "Серые Пчелы" в Театре на Подоле и многое другое.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

С 1 по 25 июня Украинский музей современного искусства, платформа культуры памяти Прошлое / Будущее / Искусство и Национальный центр «Украинский Дом» представляют проект «Ты как?» — выставка художественных работ украинских художников об опыте 2022 года и дискуссионная программа, посвященная комеморации российско-украинской войны.

Цена: 50-80 грн

Где: Национальный центр Украинский дом, улица Крещатик, 2

Когда: 1-25 июня, 10:00

2-4 июня будут проходить KURENI Летние, где выступят известные исполнители, а именно:

2 июня можно будет насладиться мгновением с музыкой резидентов проекта VERTUHA – Seba Korecky, Alinikus и Kadilllove [Polus].

можно будет насладиться мгновением с музыкой резидентов проекта VERTUHA – Seba Korecky, Alinikus и Kadilllove [Polus]. 3 июня на сцену выйдут гости из Британии - STEREO Mc's, обладатели премии Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа» и «Лучший британский альбом».

на сцену выйдут гости из Британии - STEREO Mc's, обладатели премии Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа» и «Лучший британский альбом». 4 июня на закате Христина Соловий готовит свежий летний коктейль из ваших любимых треков и новых песен.

Цена: от 300 грн

Где: KURENI, Парковая дорога, 4

Когда: 2-4 июня с 16:00 до 23:00. Подробности по ссылке .

В ресторане BEEF meat&wine состоится презентация обновленной коктейльной карты. Легкие, свежие, крепкие, сладкие и необычные сочетания будут сопровождать вас под закат во всплесках летнего Киева. На мероприятии также выступит DJ Kate.

Цена: вход свободный

Где: BEEF meat & wine, улица Шота Руставели, 11

Когда: 2 июня, 19:00

В пятницу, 2 июня, на сцену выйдут джазовые виртуозы Украины – The Impressions Jazz Quintet.

Цена: от 250 грн

Где: Терраса "Д12" Киев, ул. Десятинная, 12

Когда: 2 июня, 19:00. Подробности по ссылке .

В этот вечер будут шутить: Макс Вышинский, Настя Зухвала, Андрей Бережко, Сергей Степанисько. 25% прибыли будут переданы на нужды ВСУ.

Цена: 350-690 грн

Где: летний дворик Октябрьского Дворца, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 2 июня, 19:30

С 2 по 8 июня в Киеве пройдет фестиваль Docudays UA. Показы и другие офлайн-мероприятия юбилейного 20-го кинофестиваля состоятся в кинотеатрах "Жовтень" и KINO42. Основная тема нынешнего кинофестиваля - "Образ будущего". Всего на фестивале представят 51 фильм из 27 стран мира

Цена: 60-120 грн

Где: Кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26 и KINO42, улица Константиновская 11Б

Когда: 2-8 июня, 10:00

Суббота

В субботу, 3 июня, состоится GARAGE FLOWER MARKET 2.0, где будут флористы и фермеры: Just plant it, Pollen, Цветочный союз и flowers by goodwine. Также будут представлены бренды GUNIA Project и YAKUSH TABLEWARE.

Цена: вход свободный

Где: GARAGE, улица Межигорская, 82

Когда: 3 июня, 10:00-16:00

3-4 июня команда Kyiv Food and Wine Festival собирает ведущие украинские винодельни, которые представляют свои вина на фестивале вина Brave Wine, часть средств которого будет передана в поддержку ВСУ.

Цена: 200-400 грн

Где: улица Князей Острожских, 8, рядом с г. Арсенальная. Территория бара Огонь и клуб Arsenal XXII

Когда: 3-4 июня, 12:00

3-4 июня в Киеве на территории Ледового стадиона состоится фестиваль "Стадион культуры". На мероприятии выступят Василий Байдак, Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", "Latexfauna", "Our Atlantic", а также диджеи.

Цена: 250 грн

Где: проспект Академика Глушкова, 9

Когда: 3-4 июня, 14:00

Воскресенье

4 июня состоится аутентичная фольклорная ярмарка, народное украинское пение и этнические танцы под трайблово-фолочную музыку от музыкальных художников: Data Molfar, Sasha Ushenko, Viltse, Гнездо Вывильги, Vidrada.

Цена: вход свободный

Где: Волновой, улица Верхний Вал, 18

Когда: 4 июня, 14:00

Эксклюзивно в театре на Подоле представление по роману Андрея Куркова «Серые пчелы», признанного Книгой года ВВС.

Враги детства не могут стать верными друзьями, но им приходится проводить холодные зимние вечера в компании друг друга. Их осталось только двое. Два последних жителя села.

Цена: 250-700 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б

Когда: 4 июня, 16:00. Подробности по ссылке

