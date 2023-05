Куди піти у Києві 2-4 червня: виступ Христини Соловій та ВВ, фестиваль Brave wine і квітковий ярмарок

Протягом 2-4 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Христини Соловій та "ВВ", фестиваль "Стадіон Культури", кінофестиваль Docudays UA, Джаз під відкритим небом, "Сірі Бджоли" у Театрі на Подолі та багато іншого.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

З 1 по 25 червня Український музей сучасного мистецтва, платформа культури памʼяті Минуле / Майбутнє / Мистецтво та Національний центр «Український Дім» презентують проєкт «Ти як?» — виставку мистецьких робіт українських художників про досвід 2022 року та дискусійну програму, присвячену комеморації російсько-української війни.

Ціна: 50-80 грн

Де: Національний центр Український дім, вулиця Хрещатик, 2

Коли: 1-25 червня, 10:00

2-4 червня проходитимуть KURENI ЛІТНІ, де виступлять відомі виконавці, а саме:

2 червня можна буде насолодитися миттю з музикою резидентів проекту VERTUHA - Seba Korecky, Alinikus та Kadilllove [Polus].

можна буде насолодитися миттю з музикою резидентів проекту VERTUHA - Seba Korecky, Alinikus та Kadilllove [Polus]. 3 червня на сцену вийдуть гості з Британії - STEREO Mc’s, які є володарями премії Brit Awards у номінації «Кращий британський гурт» та «Кращий британський альбом».

на сцену вийдуть гості з Британії - STEREO Mc’s, які є володарями премії Brit Awards у номінації «Кращий британський гурт» та «Кращий британський альбом». 4 червня на заході сонця Христина Соловій готує свіжий літній коктейль з ваших улюблених треків і нових пісень.

Ціна: від 300 грн

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 2-4 червня з 16:00 до 23:00. Подробиці за посиланням.

У ресторані BEEF meat & wine відбудеться презентація оновленої коктейльної карти. Легкі, свіжі, міцні, солодкі та незвичні поєднання будуть супроводжувати вас під захід сонця у сплесках літнього Києва. На заході також виступить DJ Kate.

Ціна: вхід вільний

Де: BEEF meat & wine, вулиця Шота Руставелі, 11.

Коли: 2 червня, 19:00

У п'ятницю, 2 червня, на сцену вийдуть джазові віртуози України - The Impressions Jazz Quintet.

Ціна: від 250 грн

Де: Тераса "Д12"Київ, вул. Десятинна, 12

Коли: 2 червня, 19:00. Подробиці за посиланням.

У цей вечір жартуватимуть: Макс Вишинський, Настя Зухвала, Андрій Бережко, Сергій Степанисько. 25% прибутку будуть передані на потреби ЗСУ.

Ціна: 350-690 грн

Де: літній дворик Жовтневого Палацу, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 2 червня, 19:30

З 2 по 8 червня у Києві проходитиме фестиваль Docudays UA. Покази та інші офлайн-заходи ювілейного 20-го кінофестивалю відбудуться в кінотеатрах "Жовтень" та KINO42. Основна тема цьогорічного кінофестивалю — "Образ майбутнього". Загалом на фестивалі представлять 51 фільм із 27 країн світу

Ціна: 60-120 грн

Де: Кінотеатр "Жовтень", вулиця Костянтинівська, 26 та KINO42, вулиця Костянтинівська 11Б

Коли: 2-8 червня, 10:00

Субота

У суботу, 3 червня, відбудеться GARAGE FLOWER MARKET 2.0, де будуть флористи та фермери: Just plant it, Pollen, Квіткова спілка та flowers by goodwine.Також буде представлений бренди GUNIA Project та YAKUSH TABLEWARE.

Ціна: вхід вільний

Де: GARAGE, вулиця Межигірська, 82

Коли: 3 червня, 10:00-16:00

3-4 червня команда Kyiv Food and Wine Festival збирає провідні українські виноробні, які презентують свої вина на фестивалі вина Brave Wine, частина коштів з якого буде передана на підтримку ЗСУ.

Ціна: 200-400 грн

Де: вулиця Князів Острозьких, 8, поруч з м. Арсенальна. Територія бару Вогник та клубу Arsenal XXII

Коли: 3-4 червня, 12:00

3-4 червня у Києві на території Льодового стадіону відбудеться фестиваль “Стадіон культури“. На заході виступатимуть Василь Байдак, Олег Скрипка та гурт «Воплі Відоплясова», "Latexfauna", "Our Atlantic", а також диджеї.

Ціна: 250 грн

Де: проспект Академіка Глушкова, 9

Коли: 3-4 червня, 14:00

Неділя

4 червня відбудеться автентичний фольклорний ярмарок, народні українські співи та етнічні танці під трайблово-фолькову музику від музичних митців: Data Molfar, Sasha Ushenko, Viltse, Гніздо Вивільги, Vidrada.

Ціна: вхід вільний

Де: Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 4 червня, 14:00

Ексклюзивно в театрі на Подолі вистава за романом Андрія Куркова «Сірі бджоли», який визнано Книгою року ВВС.

Вороги дитинства не можуть стати вірними друзями, але їм доводиться проводити холодні зимові вечори у компанії один одного. Бо їх лишилося лише двоє. Два останні мешканці села.

Ціна: 250-700 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 4 червня, 16:00. Подробиці за посиланням

Фото: Христина Соловій, Андрій Бережко, Світлоконцерт, Unsplash\Adam Jaime, Docudays UA, just.plant.it, Unsplash\Hermes Rivera, Стадіон Культури, Хвильовий, Театр на Подолі