Киевская школа экономики запускает учебную программу по урбанистике и послевоенному восстановлению

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Ирина Маймур
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Киевская школа экономика запускает новую магистерскую программу по урбанистике и послевоенному восстановлению (MUR). Она стартует в октябре.

Программа включает гранты и стипендии для ВПЛ и выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, пишут на сайте школы.

Она подойдет не только украинцам, желающим построить карьеру в сфере городского развития, но и всем, кто планирует приобщиться к восстановлению городов, пострадавших из-за агрессии россии.

Программа будет проводиться на английском языке и фокусироваться на практике. Во время учебы студентов будут готовить к работе аналитиками, советниками и топ-менеджерами в горсоветах, архитектурных бюро и других учреждениях. Также выпускники могут работать менеджерами по городскому планированию, специалистами по городской экономике или городской безопасности или строить академическую карьеру как ученые.

Приобретенные навыки позволят им решить сложные вызовы городского развития и послевоенного восстановления Украины, формирования новых городов будущего, развития социальных городских пространств, изучения процессов городской миграции.

Принять участие в программе могут только участники боевых действий, их дети и внутренне перемещенные лица. Также предлагают программу Come back home, поощряющую вернуться тех, кто покинул Украину из-за войны.

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Фото: Kyiv School of Economics

Опубликовано: 31 мая 2023
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