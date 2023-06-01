Двенадцать киевских кафе организуют Donut Weekend, чтобы собрать средства на ВСУ

Ponchyk Boy и еще 11 заведений проведут в Киеве Donut Weekend, посвященный Национальному дню пончика в США.

Во время мероприятия будут собирать средства на авто для ВСУ, пишет Posteat.

Киевский Donut Weekend будет проходить со 2 по 4 июня. Кроме Ponchyk, к мероприятию присоединятся «Дилетант», Mates, Leilia Bakery, «Багряний», O'Plich.Gastro, Peachy, «Орнамент», Soul Cafe, «Вимір», «50/45 с» и «Спільнота кави».

Посетители смогут попробовать классические донаты от Ponchyk Boy и специалитет — пончик Илья (со вкусом батончика Snikers). Также во время мероприятия можно будет полакомиться новым пончиком из ревеня и клубники Leilia Bakery.

Ponchyk Boy передадут 20% от кассы за пятницу и 20% от заработанных за Donut Weekend в других заведениях средств на сбор на автомобиль для воинской части А 4548 воюющей под Угледаром морской пехоты.

Национальный день пончика в США основали в знак уважения к представителям гуманитарной миссии Армии Спасения. Во время мировой войны именно они начали угощать солдат пончиками.

Ранее мы писали, что в киевских заведениях установили благотворительные боксы с подержанными книгами для поддержки ВСУ.

Фото: Ponchyk Boy