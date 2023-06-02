Украинцы могут получить грант на $5000 на развитие собственного проекта

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Мария Иващук
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Украинцы до 35 лет, создающие и развивающие культурные, спортивные, образовательные и другие социальные проекты могут выиграть грант на сумму $5000.

12 июня 2023 года на платформе FUNdraiser стартует бесплатное обучение по фандрейзингу для молодежи и молодежных организаций.

Тематика и направления деятельности могут быть разными, например, фестиваль по поддержке ментального здоровья украинцев, спортивный турнир, курсы украинского, разработка платформы для общественной безопасности, программы общественной безопасности и интеграции ВПЛ в новых общинах и т.д.

10 победителей получат менторское сопровождение и грант $5000 на реализацию проектов.

За 2,5 месяца участники:

  • научатся питчить проекты, вести переговоры и строить партнерства;
  • выяснят тонкости законодательного регулирования фандрейзинга в Украине и научатся составлять формы, договоры и другие документы, необходимые для правомерного ведения фандрейзинговой деятельности;
  • научатся правильно выстраивать коммуникацию с ключевыми целевыми аудиториями;
  • овладеют инструментами фандрейзинга: краудфандинг, сотрудничество со спонсорами, организация мероприятий по сбору средств, социальное предпринимательство;
  • создадут фандрейзинговую стратегию для привлечения финансирования в свой проект.

Курс ориентирован на молодежь от 14 до 35 лет из общин Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Закарпатской, Черновицкой, Полтавской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей (территорий, подконтрольных правительству Украины).

Зарегистрироваться можно по ссылке. Дедлайн подачи заявок 11 июня 2023 года.

Фото: Brooke Cagle



Опубликовано: 02 июня 2023
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