Смотрите, какой парк может появиться вдоль Никольской Слободки

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Валерия Гуржий
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Презентовали проект парка "Дикий Левый", который может появиться на левом берегу Днепра от моста Метро и вдоль всей Никольской Слободки к заказнику "Горбачиха".

Об этом сообщила Киевская инициатива "Дикий Левый".

Концепт парка был разработан по техническому заданию и за средства местной общины. Проект разрабатывала SBM Studio - это украинская команда мирового уровня, авторству которой принадлежит много архитектурных проектов в Харькове, как пример "Саржин Яр", Киеве, Днепре и других городах страны.

Ранее мы писали, что у станции метро «Шулявская» снесли около 30 МАФов. Вместо них обустраивают сквер.

Фото: Елена Фатеева

Опубликовано: 05 июня 2023
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