Куда пойти в Киеве 9-11 июня: выступления ДахаБраха и Макса Барских, барахолка "Кураж" и маркет Все.Свои

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Валерия Гуржий
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На выходных 9-11 июня жителей и гостей Киева ждет много разнвх событий, среди которых: выступления "ДахаБраха" и Макса Барских, благотворительная барахолка "Кураж", летний маркет Все.Свои, спектакль "Цветы для Элджернона" в "Диком театре".

Собрали 10 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Вечеринка в Хвыльовом

На этот уикенд двор Хвылевого станет гостевым для сразу трех формаций: SYAIVO, Jungle Kitchen Showcase, Mystictrax Showcase.

Цена: 100-250 грн
Где: Бар Хвыльовий, улица Верхний Вал, 18
Когда: 9 июня с 18:00, 10 июня с 17:00, 11 июня с 16:00

ДахаБраха

ДахаБраха – уникальный украинский проект, который играет в стиле этно-хаос, ломая устоявшиеся рамки и поражающий смелыми и успешными экспериментами. Прибыль от концерта передадут в фонд «Вернись живым».

Цена: от 450 грн
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 9 и 11 июня 19:00

Max Barskih. Благотворительное выступление

Макс Барских выступит в Osocor Residence с сольным концертом. Артист обещает объединить известные хиты с новыми композициями.

В рамках выступления пройдет благотворительный аукцион. Вырученные деньги от продажи уникальных лотов отправят на поддержку ВСУ.

Цена: от 1400 грн
Где: Osocor Residence, Виноградная улица 2
Когда: 9 июня 19:00

Летний маркет во Все.Свои

10-11 июня на Десятинной, 12 проведут Летний маркет, где соберут любимые украинские бренды. Они представят:

  • платья разных фасонов и цветов;
  • льняные, муслиновые и трикотажные костюмы;
  • футболки и топы;
  • рубашки и блузы;
  • сандалии и шлепки,
  • кеды и мюли;
  • стильные аксессуары.

Цена: бесплатно
Где: ул. Десятинная, 12
Когда: 10-11 июня с 11:00

Суббота

Благотворительная барахолка «Кураж»

Кураж возвращается после 1,5-годичного перерыва. В этот раз его проведут в пространстве Garage на Подоле. Ждут всех: можно приходить одному, или с друзьями из разных городов, с семьей, собачкой, детьми, или родителями. На мероприятии можно будет:

  • посетить "сознательный" лекторий с мощными темами и гостями;
  • скупиться у звездных продавцов на барахолке, как когда-то на Воздвиженке;
  • поискать что-то интересное в винтаже и новом от резидентов;
  • послушать современную музыку от любимых актуальных артистов.

Цена: от 200 гривен
Где: Garage, улица Межигорская, 82
Когда: 10-11 июня с 13:00

SHALL OCIN в KURENI

SHALL OCIN уже более 10 лет приезжает в Киев как звезда хаус- и техно-музыки. Последние его достижения связаны с тем, что он стал частью семьи самого известного электронного проекта Украины — ARTBAT.

Цена: первые онлайн билеты за 300 грн по ссылке .
Где: KURENI, Парковая дорога, 4
Когда: 10 июня с 16:00

Цветы для Элджернона в Диком театре

«Дикий театр» в соавторстве с Валерией Федотовой и Робом Фельдманом переосмыслил очень чувственную и пронзительную историю Чарли Гордона. На сцене – один из самых человечных текстов в мировой литературе Даниэля Киза «Цветы для Элджернона».

Цена: 300-750 грн
Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1
Когда: 10 июня 17:00

Воскресенье

PIDPAL YOUNG в арт-пространстве UYAVA

11 июня под открытым небом в арт-пространстве UYAVA состоятся выступления молодых артистов PIDPAL YOUNG — новый формат, направленный на распространение творчества молодых артистов среди широкой публики.

Цена: Подробности и билеты по ссылке .
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1
Когда: 11 июня с 17:00

Шопен в саду

Для вас прозвучит самая романтичная и красивая фортепианная музыка в истории. Прекрасные ноктюрные романтики Шопена, погружаясь в которые, можно забыть обо всем, кроме любви и красоты.

Цена: от 250 гривен
Где: Ботанический сад им. Гришка
Когда: 11 июня 19:00

Подпольный Стендап – Стенюк, Петров, Сафаров, Зухвала

В этот вечер на сцене: Антон Стенюк, Артур Петров, Джейхун Сафаров, Настя Зухвала.

Цена: от 250-400 гривен
Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15
Когда: 11 июня, 18:30

Фото: Волновой, ДахаБраха, Макс Барских, Все. Свои, Кураж, Shall ocin, Светоконцерт, Настя Зухвала, Дикий театр

Опубликовано: 07 июня 2023
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