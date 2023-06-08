Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

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Мария Иващук
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Новая почта запустила инициативу для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС – почтовый оператор будет бесплатно пересылать благотворительные посылки.

Требуются:

  • одежда, белье и обувь для мужчин, женщин и детей всех размеров
  • продукты длительного хранения в заводской упаковке
  • средства гигиены
  • лекарства

Кто угодно может отправить помощь из ближайшего отделения, для этого требуется:

  1. Сказать оператору, что нужно отправить помощь в отделение Херсон №1.
  2. Получателем указать БФ «Онуки» и указать, что отправка за счет получателя.

Опубликовано: 08 июня 2023
Нова пошта
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