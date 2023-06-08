Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

Новая почта запустила инициативу для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС – почтовый оператор будет бесплатно пересылать благотворительные посылки.
Требуются:
- одежда, белье и обувь для мужчин, женщин и детей всех размеров
- продукты длительного хранения в заводской упаковке
- средства гигиены
- лекарства
Кто угодно может отправить помощь из ближайшего отделения, для этого требуется:
- Сказать оператору, что нужно отправить помощь в отделение Херсон №1.
- Получателем указать БФ «Онуки» и указать, что отправка за счет получателя.