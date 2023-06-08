Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

Новая почта запустила инициативу для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС – почтовый оператор будет бесплатно пересылать благотворительные посылки.

Требуются:

одежда, белье и обувь для мужчин, женщин и детей всех размеров

продукты длительного хранения в заводской упаковке

средства гигиены

лекарства

Кто угодно может отправить помощь из ближайшего отделения, для этого требуется: