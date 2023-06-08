В Броварах срежут более трех тысяч деревьев для строительства нового ЖК

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Мария Иващук
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Городской совет Броваров разрешил срезать 3306 деревьев и 222 куста для строительства нового жилого комплекса, сообщает Трибуна Бровары.

Речь идет о землях на улице Киевской, 225, которые находятся в государственной собственности.

На участке растут деревья всех возрастов и разных пород, среди которых — более тысячи горнолистных кленов и более полутысячи берез. Из всех деревьев запланировано сохранить только 12: 6 кленов, ель, иву, липу, две сосны и тую.

За удаление деревьев и кустов ООО «ДСК-Партнер» должно заплатить городу восстановительную стоимость в сумме 13,2 миллиона гривен.

Проект застройки предполагает, что два гектара выделят под озеленение — газоны, кустарники и деревья — вместо срубленных насаждений.

Срезать деревья под строительство 1-го и 2-го микрорайонов ІV жилого района. Там планируют построить шесть 24-этажек на 2400 квартир. Квартиры в новом ЖК должны получить 180 военнослужащих.

Первые этажи отведут под коммерческие помещения. В новом микрорайоне планируют построить детсад на 120 мест и пять надземных многоуровневых паркингов на 1200 автомобилей.

По итогам конкурса застройщиком определили корпорацию «Жилстрой». Строить новый массив планируют три года.

Опубликовано: 08 июня 2023
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