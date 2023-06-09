"Памфир" вошел в список лучших фильмов 2023 года по версии The Guardian

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Мария Иващук
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Британское издание The Guardian опубликовало список из 37 фильмов, которые считает лучшими в 2023 году.

Среди них – лента украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".

«В фильме речь не идет о войне России против Украины, но, возможно, это противостояние присутствует там в подтексте — в смысле верности своей семье, традиций в обществе и выразительного, почти оккультного тяготения к Западу», — говорится в описании издания в «Памфир» .

В украинском прокате "Памфир" собрал более 11,5 миллионов гривен.

История разворачивается вокруг семьи из приграничного села на Буковине. Глава семейства приезжает домой после длительных заработков и сталкивается с постигшими его родных сложностями.

"Памфир" является копродукцией Украины, Франции, Польши и Чили.

Опубликовано: 09 июня 2023
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