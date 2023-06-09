Скифское золото, за которое судились 10 лет, вернут Украине

Верховный суд Нидерландов окончательно обязал передать Украине коллекцию "скифского золота", на которую также претендовали в оккупированном Крыму, сообщает Министерство культуры.

После почти 10 лет судебных заседаний Верховный суд обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины музейные экспонаты выставки «Крым – золотой остров в Черном море», ориентировочная стоимость которых составляет 10 млн евро.

26 января 2022 года музеи во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции «скифского золота» Украине.

Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе крымских музеев и оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины.