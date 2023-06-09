В Киевской области запретили все развлекательные мероприятия после 21:00

Теперь все развлекательные мероприятия в Киевской области должны заканчиваться не позднее 21:00. Такое решение было принято оперативным штабом Киевской областной военной администрации.

Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу.

В обладминистрации напоминают, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.

За соблюдением норм в регионе будут следить сотрудники полиции.