В Киевской области запретили все развлекательные мероприятия после 21:00

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Мария Иващук
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Теперь все развлекательные мероприятия в Киевской области должны заканчиваться не позднее 21:00. Такое решение было принято оперативным штабом Киевской областной военной администрации.

Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу.

В обладминистрации напоминают, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.

За соблюдением норм в регионе будут следить сотрудники полиции.

Фото: Sarah Kilian

Опубликовано: 09 июня 2023
Київська область
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