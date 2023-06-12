В Киеве построят футуристическую остановку-укрытие от Makhno Studio: как она будет выглядеть

544
Ирина Маймур
share share

Украинская архитектурная студия Makhno Studio показала проект остановки-укрытия. Ее можно построить с помощью 3D-печати.

Технология 3D-печати позволит очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны, отмечают специалисты.

По словам архитекторов, бетонная смесь для возведения остановки прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков, а ее футуристический дизайн впишется в любой городской ландшафт.

Первая такая остановка-укрытие появится в Киеве.

Если проект Makhno Studio поддержит местные власти, общины и другие партнеры, его масштабируют.

Фото: Makhno Studio

Опубликовано: 12 июня 2023
share share
В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова» Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова» Дегтяревский путепровод закроют для проезда почти на полгода Дегтяревский путепровод закроют для проезда почти на полгода Недалеко от Харьковского шоссе открылся скейт-парк, который киевляне обустроили самостоятельно Недалеко от Харьковского шоссе открылся скейт-парк, который киевляне обустроили самостоятельно Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции «Укрзалізниця» начнет тестировать женские купе с 30 июня «Укрзалізниця» начнет тестировать женские купе с 30 июня
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.