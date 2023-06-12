В Киеве построят футуристическую остановку-укрытие от Makhno Studio: как она будет выглядеть

Украинская архитектурная студия Makhno Studio показала проект остановки-укрытия. Ее можно построить с помощью 3D-печати.

Технология 3D-печати позволит очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны, отмечают специалисты.

По словам архитекторов, бетонная смесь для возведения остановки прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков, а ее футуристический дизайн впишется в любой городской ландшафт.

Первая такая остановка-укрытие появится в Киеве.

Если проект Makhno Studio поддержит местные власти, общины и другие партнеры, его масштабируют.

Фото: Makhno Studio