Мультфильм "Мавка. Лесная песня" получит продолжение в виде сериала

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Валерия Гуржий
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Украинская студия Animagrad, входящая в группу Film.UA и французская компания TeamTO, вместе будут работать над созданием анимационного 3D-мультсериала "Мавка. Лесная песня".

Об этом пишет Variety.

«Действия происходят сразу после битвы между людьми и Лешем, охранником леса, которое произошло, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном»

В каждом из 12 эпизодов Мавка и его друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу восстановиться после битвы и восстановить порядок и гармонию.

«Мавка» была продана более чем в 80 странах – это первый украинский фильм, который вышел в такой широкий прокат, включая Францию, Италию, Испанию, Австралию и Германию, а летом присоединится Польша.

Опубликовано: 12 июня 2023
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