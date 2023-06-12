Мультфильм "Мавка. Лесная песня" получит продолжение в виде сериала

Украинская студия Animagrad, входящая в группу Film.UA и французская компания TeamTO, вместе будут работать над созданием анимационного 3D-мультсериала "Мавка. Лесная песня".

Об этом пишет Variety.

«Действия происходят сразу после битвы между людьми и Лешем, охранником леса, которое произошло, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном»

В каждом из 12 эпизодов Мавка и его друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу восстановиться после битвы и восстановить порядок и гармонию.

«Мавка» была продана более чем в 80 странах – это первый украинский фильм, который вышел в такой широкий прокат, включая Францию, Италию, Испанию, Австралию и Германию, а летом присоединится Польша.