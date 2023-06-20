10 фильмов о ведьмах и магии, которые помогут отвлечься от реальности

В это непростое время предлагаем вернуть себе веру в то, что добро непременно победит с подборкой фильмов о магии. Рассказываем, что посмотреть еще, кроме "Гарри Поттера".

Собирайтесь у волшебного котла и наслаждайтесь историями о ведьмах и фантастических мирах, которые хоть на пару часов отвлекут от просмотра новостей.

Звездная пыль/Stardust (2007)



Молодой человек по имени Тристан (Чарли Кокс) попадает в волшебный мир, чтобы найти для своей возлюбленной упавшую звезду. Однако оказалось, что звезда — это в действительности женщина по имени Ивейн (Клер Дейнс). И пока Тристан пытается понравиться женщине, которая его не любит, Ивейн становится мишенью ведьм, желающих съесть ее сердце, чтобы вернуть себе молодость.

Это фантастическое приключение, адаптированное по одноименному фэнтезийному роману Нила Геймана и Чарльза Весса, настоящее наслаждение и эскапизм в чистом виде.

Ведьма любви/The love witch (2016)



Фильм в пастельных тонах стилизован под 60-е. Сексуальную и загадочную танцовщицу Элейн недавно покинули, и она стремится обрести любовь любой ценой.

Очаровательная ведьма использует зелье и заклятие, чтобы привлекать мужчин только для того, чтобы получить очередную жертву. Элейн может очаровать любого: профессора, мужа подруги и даже полицейского, подозревающего ее в убийстве.

И хотя фильм титруют как хоррор, пугающих моментов там нет. Лента смотрится на одном дыхании благодаря стилю картинки, тонкому юмору и вечному поиску ответа на вопрос, что же такое любовь.

Ведьмы/The Witches (2020)



Семейное фэнтези о злых ведьмах, ненавидящих детей. Это римейк одноименного фильма 90-х, опирающийся на сюжет романа Роальда Даля.

Маленький мальчик наталкивается на стаю убийственных ведьм, которые прячут свои чесоточные лысины и ужасные когти под париками и перчатками. Энн Хэтэуэй играет роль Верховной Ведьмы, мечтающей превратить всех детей в мышей. Несмотря на угрожающий вид злодеек, этот фильм – смесь шуток, фантастических поворотов и победы добра.



Мрачные тени/Dark Shadows (2012)



Комедийный фильм ужасов режиссера Тима Бертона рассказывает о состоятельном ловеласе, который недальновидно разбивает сердце ведьмы Анжелики (Ева Грин). Анжелика превращает его в вампира и хоронит заживо. Через два столетия появляется Барнабас (Джонни Депп), открывающий для себя мир 70-х и все еще мечтающий о мести.

«Мрачные тени» могут похвастаться звездным актерским составом, в том числе там играют очаровательные Мишель Пфайффер и Хелена Бонэм Картер.

Эльвира – повелительница тьмы/Elvira, Mistress Of The Dark (1988)



Культовый фильм из 80-х, без которого подборка о ведьмах была бы неполной. Это комедийный горрор о сексуальной телеведущей, мечтающей создать свое бурлеск-шоу в Вегасе, однако девушка не знает, где взять деньги на это. По стечению обстоятельств Эльвира узнает о смерти и наследстве от далекой родственницы.

По прибытии в маленький городок, где она унаследовала заброшенный дом, Эльвира борется со злым дядей-колдуном и горожанами, которые хотят ее сжечь. Эльвире предстоит расставить все точки над «i» и проявить магические способности, а заодно и встряхнуть сонный городок, погрязший в лицемерии.

Оз: Большой и Могучий/Oz the Great and Powerful (2013)



Лента рассказывает о приключениях мошенника-волшебника по имени Оскар Диггз (играет Джеймс Франко). После побега из цирка Оскар попадает в Страну Оз. Там он встречает ведьм Теодору (Мила Кунис) и Эванору (Рейчел Вайс), которые используют его, чтобы избавиться от своей сестры – ведьмы Глинды (Мишель Уильямс). Однако когда Оскар узнает правду о двух сестрах, он помогает Глинде вернуть ей законный трон, а жителям страны Оз – победить злых ведьм.

Ученик колдуна/The Sorcerer's Apprentice (2010)



Диснеевская лента The Sorcerer's Apprentice – это смесь мифологии и колдовства. В сюжетную линию вписана история короля Артура, а точнее легенда о великом колдуне Мерлине.

История начинается с того, что самая талантливая ученица Мерлина Моргана Ле Фей (Элис Криге) становится злодейкой и убивает всех волшебников и ведьм, которые противостояли ей. Мерлин побеждает Моргану с помощью двух своих молодых талантливых учащихся, Бальтазара (Николас Кейдж) и Вероники (Моника Белуччи). Опасаясь возвращения Морганы, он поручает Бальтазару найти его отпрыска, который унаследует его силы.

После веков поисков Бальтазар наконец-то находит потомка Мерлина, и они смело берутся за исполнение обязанностей, несмотря на все трудности.

Фокус-покус/Hocus Pocus (2022)



В первой части ленты 1993 года зритель знакомится с тремя ведьмами, сестрами Сандерсон (в исполнении Бэтт Мидлер, Сары Джессики Паркер и Кэти Наджими), которые сеют хаос в Салеме после того, как их случайно воскресил подросток. Поскольку коварным сестрам суждено было воскреснуть через 300 лет после смертной казни за колдовство, им придется привыкать к современным вещам. К примеру, зачем летать на метле, если есть пылесос?

В 2022 году вышла вторая часть сказочной истории, в которой три девушки объединяются, чтобы остановить вернувшихся в современный Салем сестер Сандерсон через 29 лет.

Малефисента/Maleficent (2014)



В центре сюжета — история волшебницы Малефисенты, живущей одиноко в лесу, в окружении сказочных персонажей. Однако все изменилось, когда жадный король захотел захватить волшебные Болота и в мир Малефисенты вторглись люди.

В конце концов король отправил на убийство волшебницы рыцаря Стефана, отрезав Малефисенте крылья. Поэтому фея превращается в злую ведьму, единственным желанием которой остается месть.

Прекрасные создания/Beautiful Creatures (2013)



Готическая история начинается с того, что подросток Итан влюбляется в новую девушку в школе. Однако он еще не знает, что у девушки есть сверхъестественные силы, которые она не может контролировать, и проклятие, нависающее над ее 16-летием, когда силы света или тьмы завладеют ею.