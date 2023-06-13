Запустили сбор денег на летнюю военную форму для женщин: как присоединиться

Общественная организация "Землячки" запустила сбор денег на 10 тысяч комплектов летней военной формы для женщин.

Всего планируют собрать 43 миллиона гривен.

«Должности, которые занимают женщины, ничем не отличаются от занимаемых мужчинами, поэтому форма и амуниция должны быть качественными и удобными, с учетом физиологии», – говорят организаторы сбора.

За собранные средства планируют изготовить комплекты формы, состоящие из убакса (боевой рубашки), брюк, футболки и флисовой кофты.