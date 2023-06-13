Запустили сбор денег на летнюю военную форму для женщин: как присоединиться

69
Мария Иващук
share share

Общественная организация "Землячки" запустила сбор денег на 10 тысяч комплектов летней военной формы для женщин.

Всего планируют собрать 43 миллиона гривен.

«Должности, которые занимают женщины, ничем не отличаются от занимаемых мужчинами, поэтому форма и амуниция должны быть качественными и удобными, с учетом физиологии», – говорят организаторы сбора.

За собранные средства планируют изготовить комплекты формы, состоящие из убакса (боевой рубашки), брюк, футболки и флисовой кофты.

Сделать взнос можно по ссылке .

По состоянию на июнь 2023 года в армии Украины служит более 6 тысяч женщин. Для сравнения, в 2021 году, к началу широкомасштабного вторжения России в Украину, количество женщин в рядах Вооруженных Сил составило около 30 тысяч.

Опубликовано: 13 июня 2023
share share
В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты Соучредитель Concert.ua открывает книжный магазин Readeat возле "Олимпийской" Соучредитель Concert.ua открывает книжный магазин Readeat возле "Олимпийской" Переселенец из Луганска открыл на Закарпатье мельницу, изготовляющую органическую муку Переселенец из Луганска открыл на Закарпатье мельницу, изготовляющую органическую муку Полиция обнаружила 14 киевских заведений, работавших после 22:00 Полиция обнаружила 14 киевских заведений, работавших после 22:00 Киевлян призывают приютить домашних питомцев из временного приюта на ВДНГ Киевлян призывают приютить домашних питомцев из временного приюта на ВДНГ В Киеве стартуют бесплатные занятия по фитнесу в гамаках для военных В Киеве стартуют бесплатные занятия по фитнесу в гамаках для военных 25 новых заведений, которые открыли во Львове в этом году 25 новых заведений, которые открыли во Львове в этом году
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.