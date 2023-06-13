У здания «Квіти України» будут проводить свопы, ярмарки, поэтические и музыкальные вечера

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Ирина Маймур
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Теперь рядом со зданием «Квіти України» будут проводить свопы, поэтические чтения, ярмарки и музыкальные вечера.

Об этом сообщили в сообществе «Зберегти Квіти України».

Проведение ивентов стало возможным благодаря тому, что вокруг здания по просьбе общины установили антипарковые столбики и дополнительный забор.

Основной въезд с перекрестка улиц Гоголевской и Сечевых Стрельцов заблокирован. Поэтому теперь на зеленой зоне и в общественном пространстве не будут парковать автомобили.

«Это позволит снова встречаться под стенами «Квіти України» для свопов, поэтических чтений, ярмарки, музыкальных вечеров и тому подобное», — говорят активисты.

Также заблокированный въезд позволит озеленить клумбы здания «Цветы Украины». Сейчас здесь уже прорастают однолетние цветы и полевые травы, засеявшие на толоке.

«Квіти України» — учебно-методический павильон в стиле позднего модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Сооруженный в 1983–85 годах, он служил платформой распространения растений, площадкой экспериментальной флористики, центром обучения и досуга горожан.

Напомним, что в июне 2021 года застройщик начал реконструкцию дома, чтобы превратить его в офисный центр с паркингом. В июле начали сносить атриум постройки и повредили фасад. Активисты добились того, чтобы работы остановили, а остановили, а сооружение получило охранный статус памятника архитектуры и монументального искусства.

Далее были начаты судебные дела. Суд первой инстанции упразднил приказ Минкульта и Департамента Охраны Культурного Наследия о внесении павильона «Квіти України» в реестр памятников. А 28 июля архитектор здания проиграл в суде об авторском праве, судья принял решение в пользу застройщика. Архитектор подал апелляцию, однако суд не удовлетворил ее.

Фото: «Зберегти Квіти України»

Опубликовано: 13 июня 2023
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