«Новая почта» откроет 2000 мини-отделений в магазинах, кафе и аптеках

Компания «Новая почта» планирует открыть 2000 точек в магазинах, кафе и аптеках до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об открытии новых пунктов приема и выдачи оплаченных посылок до 10 кг. Такой формат уже начали тестироваться в 2022 году. Открыли 190 точек в сетях Moyo, БРСМ, Delvi.

Это упрощенный формат отделения, где клиенты могут отправить уже упакованные посылки или получить оплаченные, с объявленной стоимостью до 5000 грн.

Все финансовые услуги будут доступны исключительно через мобильное приложение или сайт.

"Новая почта" приглашает бизнес присоединиться. Там добавляют, что партнеры получают вознаграждения от "Новой почты" за каждую посылку.