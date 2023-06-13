«Новая почта» откроет 2000 мини-отделений в магазинах, кафе и аптеках

377
Мария Иващук
share share

Компания «Новая почта» планирует открыть 2000 точек в магазинах, кафе и аптеках до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об открытии новых пунктов приема и выдачи оплаченных посылок до 10 кг. Такой формат уже начали тестироваться в 2022 году. Открыли 190 точек в сетях Moyo, БРСМ, Delvi.

Это упрощенный формат отделения, где клиенты могут отправить уже упакованные посылки или получить оплаченные, с объявленной стоимостью до 5000 грн.

Все финансовые услуги будут доступны исключительно через мобильное приложение или сайт.

"Новая почта" приглашает бизнес присоединиться. Там добавляют, что партнеры получают вознаграждения от "Новой почты" за каждую посылку.

Опубликовано: 13 июня 2023
Нова пошта
share share
Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы На Арсенальной открывают Yosai Street Market с уличной азиатской едой На Арсенальной открывают Yosai Street Market с уличной азиатской едой Во Львовской области открыли первую стоматологическую клинику для мобилизованных Во Львовской области открыли первую стоматологическую клинику для мобилизованных YOD Group создали лампы из отстрелянных гильз ПВО. Их можно приобрести за донат на ВСУ YOD Group создали лампы из отстрелянных гильз ПВО. Их можно приобрести за донат на ВСУ У здания «Квіти України» будут проводить свопы, ярмарки, поэтические и музыкальные вечера У здания «Квіти України» будут проводить свопы, ярмарки, поэтические и музыкальные вечера В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты Соучредитель Concert.ua открывает книжный магазин Readeat возле "Олимпийской" Соучредитель Concert.ua открывает книжный магазин Readeat возле "Олимпийской"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.