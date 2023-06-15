Ведьмы, привидения и вой в готическом замке: Мистический маршрут для прогулки по Киеву

Основатели экскурсионного проекта Hidden Kyiv утверждают, что именно в украинской столице происходит вечная битва Добра со Злом, благодаря чему в мире сохраняется относительно шаткий баланс сил. Иначе как объяснить такое количество святых храмов и Лысых гор в одном городе?

В Киеве существует много маршрутов, связанных с мистикой и легендами, об одном из них рассказывает гид Hidden Kyiv Игорь Асауленко.

Игорь Асауленко

Ярославов Вал, четырнадцатая. Ведьма, предсказавшая войну

Несколько домов на этой улице с усадьбой и внутренними флигелями связаны с фамилией Родзянко. Михаил Родзянко был известным политиком в Российской империи и возглавлял Государственную Думу в течение двух созывов. А его двоюродный брал Леонид был отставным военным и довольно успешно вел в Киеве "конный бизнес": занимался разведением и продажей лошадей, которые имели успех на международных соревнованиях, например, кобыла Ракета выигрывала скачки в Лондоне.

Также Леонид Родзянко был домовладельцем четырех зданий на Ярославовом Валу, среди которых – два многоэтажных доходных дома по номерам 14-а, и 14-б (во втором он жил сам).

Легенды свидетельствуют о том, что у предпринимателя Родзянка была собственная ведьма, которая вроде бы на него работала. В прошлом это было привычной практикой – известные или состоятельные люди обращались за помощью к людям с экстраординарными возможностями, утверждают, что гетман Богдан Хмельницкий перед принятием важных решений тоже совещался с ведьмой.

Девушку, которая работала на Родзянке звали Мотря Варналий, и он будто бы регулярно советовался с ней накануне заключения соглашений и контрактов, а также в вопросах, с кем сотрудничать.

Однажды в 1913 году, когда дела у бизнесмена шли вверх, Мотря посоветовала продать весь бизнес и покинуть страну. В то время дела у Родзянка шли чрезвычайно успешно, бизнес был сверхприбыльным, но он послушался, и к удивлению всех знакомых, друзей и родственников продал бизнес и все имущество и переехал в США. Люди из окружения Родзянка крутили пальцем у виска: как можно было это сделать на вершине успеха? Думали, что он сошел с ума. Но через год началась Первая мировая война, а впоследствии и страшные революционные события 1917-1918 годов. В Штатах Родзянко выгодно вложил капитал и стал миллионером.

Каждый может увидеть, что вход в дом украшают скульптуры длинноволосых девушек, похожих на наяд, и по одной из версий, изображения делались именно из Мотри Варналий.

Ярославов Вал, 13/2-б. Святой доктор и девушка-призрак с Андреевского спуска

В девятнадцатом веке Ярославов Вал был застроен преимущественно одно- и двухэтажными домами. В одном из них с 1903 по 1928 жил самый благородный врач Киева Феофил Яновский, которого называли "святым доктором". Такое имя он получил потому, что за сорок лет своей практики не отказал ни одному пациенту и лечил даже тех, у кого не было денег.

Яновский пользовался огромным уважением и авторитетом в городе, когда он потерял записную книжку с именами пациентов, ее искал Киев и книга нашлась. Однажды грабители, не узнав врача, ограбили его в темной подворотне, а на следующий день все вернули с извинениями, очевидно разглядев его именную печать. Когда врач умер, рассказывали, что в день его похорон на Лукьяновском кладбище многокилометровая процессия растянулась до современной Львовской площади, а за катафалком шли православный священник, ксендз и раввин.

До этого Феофил Яновский долгое время жил на Андреевском спуске, там у него был кабинет, где он принимал пациентов. Но он покинул этот дом и переехал в другое место после мистической истории, которая с ним там случилась. Однажды к нему постучалась молодая девушка-гимназистка в коричневом платье с белой пелериной. Она попросила врача, чтобы он посетил ее больную мать, которая живет рядом, на Подоле, и оставила адрес.

Врач, конечно, согласился, потому что никогда никому не отказывал, и пришел вечером по указанному адресу. Он осмотрел женщину и назначил ей лечение, и, узнав, что у нее нет денег, собирался оставить ей средства на лекарства.

Вдруг он увидел на стене фото в рамке, где была та самая гимназистка, которая к нему приходила в том же платье. "Это, наверное, на фото ваша дочь?", - спросил он женщину. "Да, но она умерла год назад, поэтому мне так тяжело", - ответила она. После этого удивительного случая врач принял решение оставить дом на Андреевском и переехать на Ярославов Вал.

Олеся Гончара, тридцать третья. "Несчастливый дом" с тюльпанами

По этому адресу сейчас находится Музей шестидесятничества, само здание – яркий образец киевского модерна, и его создал архитектор польского происхождения Игнатий Ледаховский.

Сооружение заказал для жилья и собственной клиники приват-доцент Университета Святого Владимира врач Петр Качковский, но через два года после постройки дома он скончался при довольно странных обстоятельствах. Как-то он отправился по вызову в Лукьяновский тюремный замок (ныне – Лукьяновское СИЗО), там ему вдруг стало плохо, что именно произошло – неизвестно, потому что его коллегам не удалось установить диагноз и спасти врача.

После этого семья решила продать дом, и сооружение перешло в собственность врача Маковского (о чем до сих пор свидетельствует надпись на ее фасаде), открывшего здесь частную клинику.

В 1911 году в Киев приехал император Николай Второй вместе с премьер-министром Петром Столыпиным. Вечером, после церемонии открытия памятника Александру Второму, они посетили спектакль в Киевском городском театре (ныне – Оперный театр), где студент-анархист Дмитрий Богров расстрелял Столыпина в упор из револьвера. Российский премьер был доставлен в этот дом, в клинику Маковского, но через четыре дня он умер. Это был громкий скандал и катастрофическое событие масштабов империи.

Уже во времена независимой Украины в доме разместился офис Народного Руха Украины, и здесь работал его лидер Вячеслав Чорновил, который, как известно, в марте 1999 года погиб в загадочном ДТП, настоящие причины которого до сих пор не установлены. Есть версия, что это было политическое убийство.

Исследователи обращают внимание на то, что в доме с модерновой архитектурой, при входе в который размещены якобы сирены, чтобы отпугнуть злых духов, окна одного из этажей украшены тюльпанами. И их парное количество – четыре в каждом окне, которое по нашим традициям считается не очень хорошо, а тем более – в помещении клиники.

Рейтарская, 22. Трамваи, убивающие архитекторов

Официально сейчас здесь городской эндокринологический центр и даже частично используется первый этаж здания, но уже более десяти лет здание находится в нелучшем состоянии. В прошлом это был дом станции скорой помощи, а во время Первой мировой – военный госпиталь.

Дом построили в 1913 году по проекту винницкого архитектора Иосифа Зекцера. Как утверждал сам Зекцер, при создании постройки он вдохновлялся зданием госпиталя Красного Креста в Мадриде, а его парадная дверь очень напоминает дверь Палаццо дожей в Венеции.

Через двадцать лет после постройки здания в нее привозят пациента – им оказался сам архитектор Зекцер. Он попал под колеса трамвая в районе нынешней Европейской площади (первый электрический трамвай в Киеве ходил оттуда). Врачи пытались оказать архитектору первую помощь, но он отказался от маски с наркозом и вскоре скончался. По словам дочери, его последними словами были: "Я много строил, пусть строят другие".

Мистическое стечение обстоятельств заключалось в том, что подобным образом – попав под трамвай, но в Барселоне в 1926 году погиб другой архитектор – Антонио Гауди, творчеством которого Зекцер вдохновлялся. А еще говорят, что смерть Зекцера служила прототипом описания гибели Берлиоза в романе "Мастер и Маргарита" киевлянина и врача по образованию Михаила Булгакова.

Андреевский Спуск, 15: Призраки и удивительный шум в готическом замке

По одной из версий авторство названия "Замок Ричарда Львиное Сердце" принадлежит киевскому писателю Виктору Некрасову, который в воспоминаниях описывал замок из-за похожести на атмосферу романов Вальтера Скотта и английский готический стиль.

По другой версии, неподалеку от этого места жил торговец Ричард Юревич, и будто во время Второй мировой он прятал евреев от немцев в подвалах, за что его назвали "Ричард Львиное Сердце".

Замок был построен в 1904 году, имя архитектора осталось неизвестным. Известно, что проект подобного здания планировали построить в Петербурге для помещения министерства внутренних дел, но через несколько лет копия проекта появилась в Киеве. Когда строительство только началось, местные жители отказывали владельцу, мол, рядом находится гора Воздыхальница, где люди чтили умерших предков, и духам строительство сооружения могло не понравиться.

С замком все не сложилось с самого начала: только его построили, как в нем произошел пожар, в котором погиб один из рабочих. Первый обладатель и подрядчик Дмитрий Орлов был убит во время его поездки в Сибирь. Его вдова, оставшись сама с детьми, решила дом продать, и с тех пор его владельцы менялись очень регулярно, так же не задерживались и арендовавшие там жилье. Одна из причин – странные и страшные звуки: шумы, свист и стоны, постоянно доносившиеся из здания.

По городу распространялись слухи, будто внутри живут призраки. Пока один из квартирантов дома профессор Голубев не решил проверить дымоходы, и оказалось, что в них находится… яичная шелуха, которая сквозь себя пропускала ветер и воздух, таким образом создавая мистический свист. А в стене здания нашлись "горлышки" стеклянных бутылок, и именно они создавали тот эффект завывания. Вероятно, таким образом рабочие решили подшутить или отомстить подрядчику, который с ними не рассчитался.

В советское время здание было национализировано, затем в нем снова менялись жители. В 1980-е здесь планировали сделать ведомственную гостиницу, но из этого ничего не вышло. В 90-х замок приобрел американский бизнесмен украинского происхождения, который планировал здесь сделать доходный дом. Однако судьба этого здания сложилась так, что оно так и осталось никем не заселено. Хотя некоторые слухи утверждают, будто о закрытом клубе внутри.