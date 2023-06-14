Куда пойти в Киеве 16-18 июня: концерты Alyona Alyona и Jerry Heil, выставка сестер Фельдман и кино под открытым небом

В выходные 16-18 июня в Киеве пройдет немало интересных событий, среди которых: выступления группы "Без обмежень", концерт Jerry Heil и Alyona Alyona, спектакль "Ножницы" в Театре на Подоле, выставка картин сестер Фельдман, ярмарка "Благотворительная бавовна 4.0", винная дегустация, выступление "Подпольного стендапа", а также будет звучать музыка с кино на террасе River Mall.

Собрали 13 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

До 27 июля в Ya Gallery Kyiv пройдет выставка сестер Фельдман под названием "Выход в город".

На примере картин с выставки замечаешь, что все мы видим город по-разному, что здания в зависимости от света меняют не только свой цвет и что зайдя с другой улицы, пространство в сознании транслируется по-другому. Это призыв исследовать территорию и находить что-то особенное для себя.

Цена: вход свободный

Где: Ya Gallery Kyiv, улица Хорива, 49 б.

Когда: ежедневно до 23 июля с 10:00.

16 июня в 19:00 в малом зале Stereo Plaza состоится концерт Jerry Heil & Алена Алена.

Цена: от 680 грн

Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Когда: 16 июня в 19:00

До 18 июня в Национальном музее Тараса Шевченко пройдет выставочный проект «Подняться к себе» совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

Проект предлагает возможность поразмышлять о проработке опыта, психологических и социальных проблем военного времени с помощью искусства – рисунков Тараса Шевченко и работ современных художников Антона Логова и Андрея Дудченко.

Цена: от 100 грн

Где: Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Тараса Шевченко, 12)

Когда: каждый день до 18 июня с 10:00

16 июня на «Поляне ВДНХ» выступит всемирно известный диджей Sagan. Гостей ждет мощный и драйвовый сет от обладателя двух премий Kiss FM 10Dance Awards, как лучшего ремиксера года (2018) и прорыва года (2016).

Цена: вход свободный

Где: "Поляна ВДНХ", проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 16 июня 2023, 19:00

Салон красоты на Андреевском спуске становится местом преступления. Известную пианистку жестоко убивают ножницами. Под подозрением эксцентричный парикмахер, меркантильная ассистентка, богатая, но бесталанная оперная дева и таинственный антиквар.

Цена: от 450 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б

Когда: 16 июня 2023, 18:00

Суббота

Уютная благотворительная ярмарка на Ржаном рынке! Гостей ждут украинские бренды украшений, одежды, декора, косметики, украинские книжные магазины и издательства, а также фудкорт, интересные активности и мастер-классы.

Главная цель мероприятия – собрать 120 000 гривен на радиостанции Motorola для подразделения морской пехоты ССО.

Цена: вход свободный

Где: Ржаной рынок

Когда: 17 июня 2023 г. с 14:00

17 июня в 16:00 в Хвильовом выступят исключительно мариупольский состав артистов на вечере ŲNFORM, чтобы собрать средства в поддержку пострадавшим мариупольцам после российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Цена: донат от 200 грн

Где: бар Хвыльовой, улица Верхний Вал, 18

Когда: 17 июня 2023, 16:00

SMAILOV x KURENI 17 июня с 16:00 до 22:00 – благотворительная музыкальная встреча в пользу ВСУ и волонтеров. В этот вечер выступят Smailov и музыкальные продюсеры и авторы хорошей музыки, которая выпускается и играет по Планете – Dmit Kitz [Bearcast] и Nōpi [Anjunadeep].

Цена: от 300 грн

Где: KURENІ, Парковая дорога, 4

Когда: 17 июня 2023, 16:00

Виновата дегустация, на которой можно узнать, насколько техника виноделия может изменить Мерло. Также можно отведать, казалось бы, один и тот же Пино Гриджио, но из диаметрально противоположных стран.

Цена: 700 грн

Где: бар Malbec, Боричев Тик, 41

Когда: 17 июня 2023, 17:00

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Василий Байдак, Света Немонежина, Сергей Чирков.

Цена: 400 грн

Где: Gulliver, Спортивная площадь 1а

Когда: 17 июня, 18:30

Творчество БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ отражает украинскую душевную красоту, силу и несокрушимость. Коллектив с первых дней войны активно волонтерят, дают благотворительные концерты и выступают для военных и жителей освобожденных городов.

Цена: от 799 грн

Где: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16a

Когда: 17 июня 2023, 19:00

На концерте будет звучать музыка из любимых кинофильмов от самых известных композиторов: Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams и другие.

Цена: от 400 грн

Где: River Mall (3 этаж ТРЦ), Днепровская набережная 12

Когда: 17 июня 2023, 19:00

Воскресенье

Организаторы диско-фанк вечеринок VERTUHA и команда пропатриотического квир-движения UKRAINEPRIDE объединяются для совместного мероприятия. 18 июня киевский клуб Closer станет местом празднования любви, равенства и благотворительности.

В музыкальной программе заявлено 12 артистов, среди которых резиденты VERTUHA, приглашенные диджеи и исполнители, и гость из Италии – Nick Sanfrancisco.

Цена: от 700 грн

Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31

Когда: 18 июня 2023, 16:00

Фото: Ya Gallery Kyiv, Jerry Heil, Театр на Подоле, Стрых, Peshkamusic, Smailov, Unsplash\Maksym Kaharlytskyi, Свят Загайкевич, Без обмежень, Concertua, VERTUHA, Sagan