Пол Маккартни использовал искусственный интеллект, чтобы выпустить «последнюю пластинку Beatles».

Об этом музыкант рассказал BBC .

По его словам, технология была использована для "извлечения" голоса Джона Леннона из старого демо, чтобы он мог завершить песню. Она выйдет уже в этом году.

Пол Маккартни не назвал песню, но, вероятно, это будет композиция Леннона 1978 под названием Now And Then.

Фото: Courtesy HarperColllins/Press Association