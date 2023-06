Пол Маккартні використав штучний інтелект, щоб випустити «останню платівку Beatles».

Про це музикант розповів ВВС.

За його словами, технологія була використана для "вилучення" голосу Джона Леннона зі старого демо, щоб він міг завершити пісню. Вона вийде вже цього року.

Пол Маккартні не назвав пісню, але, ймовірно, це буде композиція Леннона 1978 року під назвою Now And Then.

Фото: Courtesy HarperColllins/Press Association