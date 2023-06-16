Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС получат денежную помощь

Пострадавшим от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС будут выплачиваться пособия. Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Соответствующее решение принял Кабмин. Каждый пострадавший сможет получить пособие в размере 5000 гривен от Херсонской и Николаевской ОВА.

Также 6600 можно получить от Международной организации по миграции ООН.

В целом правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 875 000 гривен для помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.