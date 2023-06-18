Украинский Prom планируют запустить в Румынии или Турции

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Валерия Гуржий
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Украинские Prom.ua планируют в ближайшее время запустить в Румынии или Турции.

Об этом в интервью Forbs сообщил соучредитель и CEO группы компаний EVO Денис Горовой.

"Думаю, мы должны это сделать в течение нескольких месяцев. Но на двух рынках одновременно мы точно не запустимся"

По его словам, выбор рынка – это комбинация того, каков объем рынка, какая конкуренция и занята ли ниша.

Поскольку Prom.ua работает с малым и средним бизнесом, сейчас в компании смотрят сколько этих бизнесов и какая культура предпринимательства в стране.

В Турцию или Румынию компания будет заходить как чисто онлайн-игрок без офлайн-присутствия. Эта модель маркетплейса-класифайда будет предоставлять компаниям возможность создавать свой сайт и площадку для продажи товаров.

Ранее мы писали, что "Новая почта" уже в этом году может открыть собственные отделения в Германии и Румынии.

Опубликовано: 18 июня 2023
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