Украинский Prom планируют запустить в Румынии или Турции

Украинские Prom.ua планируют в ближайшее время запустить в Румынии или Турции.
Об этом в интервью Forbs сообщил соучредитель и CEO группы компаний EVO Денис Горовой.
"Думаю, мы должны это сделать в течение нескольких месяцев. Но на двух рынках одновременно мы точно не запустимся"
По его словам, выбор рынка – это комбинация того, каков объем рынка, какая конкуренция и занята ли ниша.
Поскольку Prom.ua работает с малым и средним бизнесом, сейчас в компании смотрят сколько этих бизнесов и какая культура предпринимательства в стране.
В Турцию или Румынию компания будет заходить как чисто онлайн-игрок без офлайн-присутствия. Эта модель маркетплейса-класифайда будет предоставлять компаниям возможность создавать свой сайт и площадку для продажи товаров.
Ранее мы писали, что "Новая почта" уже в этом году может открыть собственные отделения в Германии и Румынии.