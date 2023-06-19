Киевляне призывают установить в метро автоматы для сбора пластика

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Валерия Гуржий
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На станциях киевского метрополитена предлагают установить специальные автоматы, куда можно сдавать пластиковые отходы и получать билет на проезд.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета.

Автор петиции отмечает, что такие автоматы по приему пластиковой тары установлены на станциях Стамбульского метрополитена, где, сдав соответствующее количество пластиковой тары, пассажир получает билет на разовую поездку. Также можно рассмотреть вопрос установки таких автоматов на улицах и площадях города.

Для рассмотрения петиции Киевсоветом осталось набрать менее 500 подписей за 20 часов.

Ранее мы писали, что украинцы собирают пластиковые крышечки, чтобы приобрести военным беспилотники.

Фото: Unsplash\Julia Joppien

Опубликовано: 19 июня 2023
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