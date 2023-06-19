Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить

Одиннадцатый международный фестиваль "Книжный арсенал" состоится с 22 по 25 июня, и на нем запланировано около 100 событий - дискуссии, поэтические чтения, кинопоказы, детская программа и музыкальные события.

Кроме программных событий в левом крыле первого этажа Художественного Арсенала продлится книжная ярмарка с соответствующими секциями. Рассказываем о самых интересных мероприятиях фестиваля.

«Я превращаюсь»: презентация военного дневника Владимира Вакуленко

Родные и коллеги украинского писателя Владимира Вакуленко, убитого в прошлом году российскими оккупантами в родном селе Капитоловка Харьковской области, впервые презентуют его военный дневник. Мероприятие проходит в рамках специальной программы Украинского ПЕН «Память говорит» совместно с Харьковским литературным музеем и издательством «Vivat».

Почему стоит посетить

"Это не просто дань памяти, это свидетельства, которые помогут снова и снова напоминать миру о преступлениях России и требовать наказания для организаторов геноцида", - говорят кураторы программы Украинского ПЕН.

Когда: 22 июня, 17.45

Где: Сцена #2

Дискуссия «Критичность момента: государственная политика в сфере книгоиздания»

Диспут на тему с участием министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, директора Украинского института книги Александры Коваль, издателя Александра Красовицкого, президента украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, предпринимателя Валерия Пекаря.

Почему стоит посетить

Прекрасная возможность узнать из первых уст, что происходит с книгоизданием в Украине, каковы планы и политики государства в этом вопросе и задать необходимые вопросы, например, самому министру.

Когда: 23 июня, 15.00

Где: Лекторий

«Несокрушимые библиотеки»: мероприятие солидарности с украинскими библиотеками, пострадавшими от российской агрессии

На фестиваль приглашены работники библиотек, которые пострадали от российских обстрелов и сейчас нуждаются в поддержке. В мероприятии принимают участие сотрудники библиотек Никополя, Чернигова, Запорожья, Херсона. В ходе встречи проведут сбор новых книг для библиотек.

Почему стоит посетить

Чтобы не только услышать истории несокрушимых украинских библиотек, но и приобщиться к сбору книг.

Когда: 23 июня, 15.00

Где: Сцена #2

«Между сиренами»: литературно-музыкальная презентация антологии новых стихов войны

Собственно, новая поэзия войны в исполнении лауреатки премии Конрада Виктории Амелиной, писательницы и журналистки Светланы Поваляевой, поэта Дмитрия Лазуткина, поэтессы и переводчицы Юлии Мусаковской в сопровождении современных украинских музыкантов.

Почему стоит посетить

«Память говорит голосами наших писателей, она, в частности, звучит в новых стихах войны. В них – наша боль, наше сопротивление, наша ярость и наша любовь», - говорят кураторы программы Украинского ПЭН.

Когда: 24 июня, 19.00

Где: Уличная сцена

Дискуссия Women's voices. Рассказ-исповедь освобожденных пленников о русском плене»

При содействии Центра гражданских свобод дискуссия на непростую, но важную тему, в которой участвуют прошедшие через плен россиян военная медик Марьяна Мамонова, учительница из Черниговщины Виктория Андруша, правозащитница из Донбасса Людмила Гусейнова.

Почему стоит посетить

Чтобы не забывать, какой ценой продолжается наша жизнь, отдать честь мужественным женщинам, долгое время находившимся в нечеловеческих условиях враждебного плена (одна из них, Марьяна Мамонова, будучи беременной) и прийти к новому уровню понимания, с каким врагом мы имеем дело.

Когда: 24 июня, 11.00

Где: Сцена #2

Онлайн-лекция Тимоти Снайдера «Почему свобода значит больше всего»

Лекция американского историка, сооснователя проекта Documenting Ukraine Института гуманитарных наук в Вене, с первых дней войны поддерживающего Украину.

Почему стоит посетить

Прекрасная возможность побывать, хоть и онлайн, на лекции известного и популярного в Украине историка и услышать его размышления о выборе между свободой и безопасностью. И, возможно, получить ответ на вопрос, почему эти вещи взаимоисключающие, а не взаимозаиенимые.

Когда: 23 июня, 17.00

Где: Сцена #1

«Война за реальность продолжается»

Публичное интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Почему стоит посетить

Повод узнать от одного из первых лиц в государстве об устойчивости наших позиций на международной арене, восприятии Украины в мире и о том, на чьей стороне преимущество в войне за реальность. По возможности – задать беспокоящие вопросы.

Когда: 24 июня, 14.00

Где: Сцена #1

Дискуссия «Что это за преступления, которое совершает Россия?»

Ответ на поставленный вопрос попытаются дать британский писатель Питер Померанцев, французский писатель Джонатан Литтелл, юрист-международник Уэйн Джордаш, руководитель департамента войны Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов, правозащитница Александра Матвийчук.

Почему стоит посетить

«Цель этого разговора – не установить юридическую квалификацию преступлений, прописанных в международных конвенциях, а понять природу великой войны 21 века», - говорят кураторы Книжного Арсенала.

Когда: 25 июня, 14.15

Где: Сцена #1

«Живые чтения с Барабукой»

В рамках программы для (о) детях и подростках «Когда война не только в книгах» и совместно с пространством детской книги «BaraBooka» состоится марафон авторских чтений от детских писателей и писательниц. Участвуют: Слава Свитова, Маша Сердюк, Таня Стус, Иван Андрусяк, Дара Корний, Сашко Лирник и другие.

Почему стоит посетить

Чтобы воспользоваться безопасным дружеским пространством для общения, чтения и обсуждения детских книг и историй, которые пишутся и издаются во время войны. И разве это не прекрасная возможность познакомить своих детей с их любимыми авторами, а также составить списки книг для чтения на каникулах? И просто на месте эти книги купить.

Когда: 23-25 июня – 11.00, 14.00, 15.30

Где: Мастерские.

Специальная программа Довженко-центра «Литературный киноканон. Том первый»

Показ трех украинских классических фильмов, основанных на знаковых литературных произведениях:

«Сон» (биографический фильм о Тарасе Шевченко) – 23 июня, 18.30;

«Вечер на Ивана Купала» (экранизация одноименного рассказа Николая Гоголя) – 24 июня, 18.30;

«Захар Беркут» – (экранизация романа Ивана Франко) – 25 июня, 18.30

Почему стоит посетить

Чтобы оценить, как литературные первоисточники украинской классики использовались в кинематографе, а особенно как украинским кинематографистам удавалось выносить на экран важные темы национальной истории и вопросы украинской идентичности.

Где: Лекторий

Стоимость билетов на мероприятия фестиваля – 100 грн, можно купить семейный билет (разовый вход для двух взрослых и двух детей от 12 лет) за 300 грн, или абонемент на все дни фестиваля за 300 грн.

Фото: Книжный Арсенал