Во Львове учат горожан реставрировать историческую стенопись в подъезде

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Ирина Маймур
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Во Львове проводят шестидневный мастер-класс по реставрации исторической стенописи в подъезде.

Об этом сообщили активисты проекта «Бюро спадщини».

Организаторы мероприятия – «Бюро спадщини» и реставрационная мастерская «Гарда» – приглашают присоединяться к обучению всех желающих.

Под руководством реставраторки стенописей участники будут открывать историческую полихромию подъезда дома по улице Ивана Рутковича, 12. На мастер-классе их научат правильно подходить к реставрации, рассказывать, какие этапы могут самостоятельно выполнять жители, а когда нужно звать мастеров.

С помощью этого мастер-класса организаторы хотят на примере одного дома показать комплексный подход к реставрации подъездов в исторической части города и объяснить, чем отличается классический ремонт от реставрации.

Мастер-класс продлится одну неделю, а реставрационные работы в подъезде — до конца года. Их самостоятельно финансируют жильцы дома.

Реставраторы будут работать на локации каждый день до 24 июня с 14:00 до 17:00.

Фото: «Бюро наследия»

Опубликовано: 20 июня 2023
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