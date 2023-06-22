Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева

Заимствованное у британцев слово "глэмпинг" начали использовать чуть более десятка лет назад. Оно сочетает в себе слова "гламурный" и "кемпинг". Другими словами – удобства гостиницы переносятся на природу или в лес. Так можно отдохнуть с комфортом от работы и шумного города.

Рассказываем, где это можно сделать недалеко от Киева в этом сезоне.

Трендовый камерный кемпинг на территории конной усадьбы. Отдых на природе с отельным комфортом.

На территории три уютных глэмпа – «Очерет» на 6 мест, «Явир», «Барвинок» – 4 места.

К услугам гостей все необходимое для приготовления еды, необходимая мангальная посуда: решетки, шампура, котелок, посуда для сервировки стола, холодильник с морозилкой. В стоимость проживания входит набор дров, все необходимые расходники. Есть также кейтеринг, стандартное меню присылают при заселении.

Основатели предлагают: конные прогулки, экскурсию к затопленной церкви, велопутешествия, медитацию и йогу, пешие прогулки к целебному источнику, палатку с ортопедическим матрасом. А частная конюшня Kistruga Stable дарит гостям глэмпинга бесплатную экскурсию, которая позволит поближе познакомиться с жителями конюшни.

Хозяева предоставляют свой трансфер, который довезет отдыхающих из Киева на место. На локации живет дружная собака Чарли. А еще владельцы Шатра утверждают, что у них почти нет комаров.

«У нас нет заборов. Косули и другие лесные жители могут подходить достаточно близко. Пение птичек утром бывает достаточно громким и его никак не прикрутить. Нет интернета и мобильная связь не устойчива. Поэтому у нас точно получится выспаться, насладиться рассветом и закатом Солнца, искренним разговором у костра, прогулкой босиком по траве», – говорят основатели.

Адрес: Киевская область, Кагарлыкский район, село Уляники, улица Родниковая, 78

Цены:

Глэмп на 6 человек – понедельник-четверг: 3500 грн в сутки, пятница-воскресенье – 4000 грн;

Глэмп на 4 человека – понедельник-четверг: 2500 грн в сутки, пятница-воскресенье – 3000 грн. Минимальное бронирование – от двух суток.

Двухэтажные палатки возле Днепра в 50 километрах от Киева. Место, где природа сочетается с комфортом.

В каждом глэмпе – своя терраса с видом на Днепр, мини-кухня, мангальная зона, другие необходимые удобства. С собой можно брать мангальные приналежности или получить их на месте. Также вам дадут питьевую воду, уголь, а еще можно заказать завтрак и кофе. На территории отеля есть парковка.

Посетителям предлагают водные прогулки (аренда сап-досок, каяков и лодок), профессиональную и любительскую рыбалку, прокат велосипедов для прогулки по лесу. Недалеко – страусина ферма «Кийловская аскания». Отдельно организуют корпоративные мероприятия.

«Сюда едут творческие люди за вдохновением, влюбленные – чтобы сделать предложение, рыбаки – за самой большой рыбой в их жизни, а семья – за спокойным отдыхом», – говорят основатели.

Адрес: Киевская область, Бориспольский район, село Кийлов, улица Набережная, 6-а

Цены:

«Комфорт 2+2» (24 кв. м) (от 1 до 4 человек) – понедельник-четверг – 3000 грн, пятница-воскресенье, праздничные дни – 4000 грн;

Комфорт 4 +2 (32 кв. м) (от 1 до 6 человек) – понедельник-четверг – 4000 грн, пятница-воскресенье, праздничные дни – 5000 грн;

Современный комплекс отдыха с эстетическими домами в лесу и бесконтактным сервисом 24/7.

Здесь царит тишина и неприкосновенная природа. Минимум искусственного ландшафтного дизайна и инфраструктуры.

Гостям предлагают: рыбалку в пруду (снасти можно получить на месте), гамаки, места для костра, сауну и два чана, расположенные у пруда, детскую площадку, велосипеды. На месте можно заказать готовые блюда из кухни «Улисс». Все дома – petsfriendly, здесь рады «гостям с хвостиками».

Адрес: Киевская область, Вышгородский район, пгт Дымер, село Дудки, улица Радужная.

Цены:

Дом на одну спальню (для 2-х гостей) – будни – 3350 грн, выходные – 5550 (+550 грн разовая уборка);

Дом на две спальни (для 4-х гостей) – будни – 3900 грн, выходные – 6950 грн (+650 грн разовая уборка);

Дом для двоих – будни – 3200 грн, выходные – 5350 грн (+450 разовая уборка);

Дом-студия (для 2-х гостей) – будни – 3350 грн, выходные – 5550 грн (+450 грн разовая уборка)

Новый проект от известного ландшафтного парка.

Свои домики в "Добропарке" описывают так: стильный функциональный дизайн, комфорт, обеспеченный современными удобствами, волшебное месторасположение с невероятным видом на озеро.

Утверждают: отличная возможность встретить расствет среди цветов (конкретно сейчас – среди цветущей лаванды и роз).

Адрес: Киевская область, Макаровский район, село Мотыжин (29 км Житомирской трассы).

Цены:

Четырехместный двухэтажный дом 22 кв. м – в выходные – 3500 грн, будни – 2500 грн

Двухместный дом 17 кв. м – выходные – 3500 грн, будни – 2500 грн.

Купольный глэмпинг у Киевского моря в 50 км от столицы.

На территории комплекса – 8 уютных куполов с комплектом удобств: бассейн, чан, сауна, вид на Киевское море.

В каждом куполе – спальная зона, зона для отдыха, мини-кухня, обеденная зона, ванная комната со всем необходимым, открытая терраса с зоной отдыха, барбекю, открытый бассейн с подогревом (пользование включено в стоимость отдыха), шезлонги, зонтики и гамаки. Также работает сауна на дровах с комнатой отдыха (стоимость – 1000 грн в час), чан под открытым небом (1000 грн в час). В некоторых куполах есть джакузи.

Также здесь есть ивент-купол с рецепцией и зоной отдыха. В стоимость услуг включен завтрак на выбор. Можно арендовать велосипед (100 грн. час).

Адрес: Киевская область, Вышгородский район, село Толокунь.

Цены:

Купола 36 кв. м – понедельник-четверг – 5000 грн в сутки, пятница-воскресенье – 7000 грн в сутки;

Купола 50 кв. м – понедельник-четверг – 6000 грн в сутки, пятница-воскресенье – 8000 грн в сутки.

Комфортная эко-гостиница на берегу Киевского моря.

13 новых тент-глэмпов разной площадью и улучшенной комплектации со всеми удобствами. Внутри – душ с горячей водой, барбекю-зона со всем необходимым, мини-кухня с посудой, эко-мебель из натуральных материалов.

В каждом глэмпе – собственная терраса и обустроенная площадка рядом с домом. Большая территория для прогулок, охраняемая парковка, лаунж-зона с пуфами (можно привозить с собой кальян), рядом – Киевское море.

Часто здесь празднуют свадьбу, либо отмечают семейные праздники, а также устраивают фотосессии, квесты и тимбилдинги, ретриты.

Адрес: Киевская область, Вышгородский район, село Глебовка, локация Event Park.

Цены:

Comfort Plus (четырехместный глэмп) – 3200 грн в сутки,

Romantic (двухместный глэмп) – 3000 грн в сутки,

Family (большой 4-6-местный глэмп) – 4000 грн в сутки,

Standart (маленький двухместный глэмп) – 1400 грн в сутки,

Standart Plus (четырехместный глэмп) – 2100 грн в сутки.

Цены указаны за проживание с пятницы по воскресенье, с понедельника по четверг скидка 20%.

Дом на дереве в лесу в 70 км от Киева.

Уникальное сооружение –движущийся дом на дереве. Внутри есть все необходимое: свет, вода, камин и гриль.

Отдых для уединения от социума. Настоящий квест, ведь желающим предлагают найти на карте дом среди леса, по полученному коду открыть дверь и дальше пребывать в полном одиночестве, максимально избегая людей. «Изюминка» мини-гостиницы – душ за стеклом с видом на лес.

Дом построили по специальной технологии, поэтому дерево, на котором расположен отель, не пострадало. Древесину обрабатывают специальным льняным маслом – оно передает фактуру дерева и ароматизирует дом.

Среди услуг – офуро (чан) в лесу: японская ванна, в которой греют воду от печи на дровах, температура воды – +40 градусов (цена – 2600 грн за 2 часа на 2-х человек, каждый дополнительный человек – +500 грн).

Владельцы утверждают, что чаще всего это место выбирают, чтобы осуществить мечту – пожить на дереве, сделать сюрприз для любимого человека и устроить романтический отдых. Также подходит для Дней рождения, признаний в любви и даже отдыха после фронта.

Адрес: Киевская область, Макаровский район, село Наливайковка.

Цены: Спальные места для 4-х человек (2 спальни), есть возможность разместить еще 2 человека на раскладной кровати (+700 грн). Понедельник – четверг – 7900 грн сутки, пятница-воскресенье – 8900 грн сутки. Всего по весу дом выдерживает 8 человек.