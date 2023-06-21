Куда пойти в Киеве 23-25 июня: концерт LATEXFAUNA, гаражная распродажа и ярмарка винила

В течение 23-25 июня в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступления групп "Друга ріка" и LATEXFAUNA, стендап в Жовтневом дворике, выступление немецкого техно-продюсера Томаса Шумахера в Куренях, спектакль "Монологи волонтера", этномаркет во Все. Свои и музыкальные хиты на крыше ЦУМа.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

В течение 23-25 июня пройдет вечеринка Kureni Звуковые. На событиях будет звучать музыка от A.Fleming b2b Runov, Thomas Schumacher [Berlin], Sasha Trey, Anastasia Gromova, симфония звуков от группы Скрябин и вокалиста Юрко Юркеш Юрченко.

Цена: от 300 грн

Где: KURENI, Парковая дорога, 4

Когда: 23-25 июня с 16:00 до 23:00. Подробности по ссылке

23 июня в Саду желаний на ВДНХ состоится концерт группы LATEXFAUNA. Это будет концерт с редкими треками, такими как Полиция, Антиутопия, Австралия и т.д.

Цена: от 700 грн

Где: Сад желаний на ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1)

Когда: 23 июня 19:00

Дарья Мангуби будет зажигать весь Сквот своими невероятными горячими и поощряющими танец, треками! Гости могут оставить свободный донат, который передадут 25 отдельному стрелковому батальону, который находится на восточном направлении, для покупки авто.

Цена: вход свободный

Где: Squat 17b (Терещенковская 17б)

Когда: 23 июня, 19:00

В этот вечер будут шутить: Макс Вышинский, Настя Зухвала, Андрей Бережко, Паша Евчук.

Цена: от 300 грн

Где: Жовтневый дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Когда: 23 июня, 19:30

Трагикомедия "Монологи волонтера" создана из реальных историй и случаев, рассказанных авторам спектакля самими волонтерами. На спектакле вы будете смеяться, ностальгировать, вспоминать и гордиться тем, кем мы все являемся.

Цена: от 300 грн

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса (улица Владимирская, 23в)

Когда: 23 июня 2023, 19:00

Суббота

24–25 июня с 10:00 до 20:00 пройдет Этномаркет, к которому присоединится 150 талантливых украинских мастеров, ремесленников и мануфактур.

Цена: вход свободный

Где: Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Когда: 24-25 июня 2023 года с 10:00 до 20:00

24 июня в 14:00 в кинотеатре "Краков" состоится спецпоказ мультфильма "Мавка", а также встреча с режиссером фильма - Олегом Маламужем и исполнителем одной из ролей, украинским музыкантом Фаготом.

Цена: от 60 грн

Где: Кинотеатр "Краков" (Русановская набережная, 12)

Когда: 24 июня 2023, 14:00

24 июня в Киеве "Друга Ріка" сыграет большой сольный концерт с программой "SUPERNATION 2013-2023". Знаково, что концерт состоится в концертном зале Stereo Plaza, где 9 лет назад группа представила альбом Supernation.

Цена: от 700 грн

Где: Stereo Plaza (пр-т. Лобановского, 119)

Когда: 24 июня 2023, 19:00

Событие "Светлая классика на крыше" в Киеве состоится 24 июня в 19:00 на крыше ЦУМа.

В лучах заката вы услышите музыку Бетховена, Моцарта, Вивальди, Паганини, Дебюси, Шопена, Баха, Генделя, Гершвина, Боккерини, Масне и других композиторов.

Цена: от 350 грн

Где: ЦУМ (улица Крещатик, 38)

Когда: 24 июня 2023, 19:00

Воскресенье

25 июня в Доме Кино состоится вторая ярмарка виниловых пластинок Винил-Экспресс.

На ярмарке можно будет приобрести редкие образцы давно искавших пластинок, а также найти новые произведения от любимых исполнителей.

Цена: Вход свободный

Где: Дом Кино (улица Саксаганского,6)

Когда: 25 июня 2023, 11:00

25 июня в арке возле Пейзажки на Большой Житомирской состоится большая ивент-барахолка с одеждой, винилами, цветами, портретами за донат, выпечкой, диджеем и, конечно, коктейлями.

Цена: Свободный донат

Где: Большая Житомирская, 20

Когда: 25 июня 2023, 14:00

25 июня известный литовский продюсер TEN WALLS aka Mario Basanov сыграет благотворительный лайв в артпространстве UYAVA. Поддержат иностранного гостя следующие исполнители: DEENARA, VOTUMA, THE:ID.

Цена: от 300 грн

Где: ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1)

Когда: 25 июня 2023, 14:00

25 июня состоится большой благотворительный ивент Хвыльовой х ЦВЕТ в формате гараж сейла с танцами.

Цена: от 250 грн

Где: Волновой (Верхний Вал, 18)

Когда: 25 июня 2023, 14:00

Фото: Kureni, LATEXFAUNA, Дарья Мангуби, Макс Вышинский, Все.Свои, Друга ріка, Светоконцерт, Ten Walls, Театр Веритас