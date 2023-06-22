Французская диджейка Kittin сыграет на благотворительном рейве в Киеве

1 июля в киевском клубе Keller состоится благотворительный концерт с участием французской диджейки Kittin. Все средства по продаже билетов, а также гонорары артистов будут переданы на нужды ВСУ и волонтеров.

Кроме Kittin, к мероприятию присоединятся Ana B, Eternity, Louwave and Splinter и Сергей Лещенко.

Организаторы благотворительного инвента – рейв-сообщество Laboratorium, «Партия рейверов» и клуб Keller.

Билеты на событие можно приобрести по ссылке. Они стоят от 400 гривен.

К тому же, 30 июня французская диджейка Kittin проведет открытую встречу в школе электронной музыки Module Exchange. Там она расскажет о собственном творческом процессе.