Во Львовской области построят три ЖК для переселенцев

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Мария Иващук
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Во Львовской области построят три жилых комплекса, где смогут проживать более 1 300 ВПЛ, сообщает Львовская ОВА.

Проект стартовал в 2020 году в Луганской области. Но в связи с полномасштабным вторжением его реализацию перенесли во Львовскую область.

В рамках проекта построят три жилых комплекса в Каменка-Бугской и Дрогобычской общинах. Также проведут реновацию жилья в городе Старый Самбор.

В общей сложности планируют создать от 442 до 556 квартир, в которых смогут проживать от 1326 до 1668 переселенцев.

«Важно, что проект призван не только поселить людей, но и улучшить условия для их полноценной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь общин Львовщины. Поэтому уже говорим о социальной инфраструктуре, условиях для работы, обучения и тому подобное», – говорит первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Проект будут реализовывать Львовская и Луганская ОВА совместно с Международной организацией по миграции.


Фото: Tierra Mallorca

Опубликовано: 27 июня 2023
Львівщина
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