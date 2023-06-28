Нацкомиссия рекомендует переименовать Бровары

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Мария Иващук
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка представила перечень из почти 1400 населенных пунктов в 24 областях, названия которых не отвечают стандартам государственного языка.

Так, город Бровары предлагают переименовать на Бровари, ведь нынешнее название "не соответствует правописным, словообразовательным и словосменным нормам украинского языка".

Местные власти в течение шести месяцев могут доказать целесообразность или предложить свои варианты названий. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

Также название города Запорожье обозначено как нуждающееся в обосновании целесообразности сохранения текущего названия. Комиссия не объяснила, почему Запорожье (а также село Новое Запорожье) не отвечает новому законодательству.

Фото: Киеввласть

Опубликовано: 28 июня 2023
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