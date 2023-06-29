Продолжение "Ведьмака" и новый сериал Стивена Содерберга: 12 сериалов июля

Июль принесет немного новых сериальных релизов, но зрители наконец дождутся продолжения любимых шоу. Среди них комедийное мокьюментарии о вампирах, антология с Дэниелом Редклифом и Стивом Бушеми, вторая часть нового сезона "Ведьмака", а также сериал от Стивена Содерберга. Детальнее – в подборке БЖ.

Джек Райан

Дата выхода: 1 июля

В ролях: Джон Красински, Венделл Пирс, Майкл Келли

4 сезон

В центре сюжета шпионского боевика – аналитик ЦРУ Джек Райан, начавший расследование ряда махинаций. Это привело к тому, что он попал в запутанную большую игру, где на кону стоит его жизнь. В финальном сезоне Джек Райан из спецагента превратится в замдиректора ЦРУ.

Линкольн для адвоката

Дата выхода: 7 июля

В ролях: Мануэль Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон, Джаз Рейкол.

2 сезон

Детективный сериал "Линкольн для адвоката", основанный на романах Майкла Коннели, рассказывает о Микки Холлере, адвокате из Лос-Анджелеса. Он ездит по городу на заднем сиденье своего линкольна и решает самые разные судебные дела. В основе нового сезона лежит четвёртый роман цикла "Пятый свидетель". По сюжету давнюю клиентку Холлера обвиняют в убийстве. герой берется за ее дело, но впоследствии начинает сомневаться в ее невиновности.

Ужасы Долорес Роуч

Дата выхода: 7 июля

В ролях: Жюстина Мачадо, Алехандро Эрнандес, К. Тодд Фриман, Кита Апдайк

1 сезон

Мини-сериал в жанре хоррор был вдохновлен историей "Суини Тодда" о демоне-парикмахере. Главная героиня истории – Долорес, только что вышедшая из тюрьмы. Она устраивается на работу в массажный салон. Вместе со своим другом Луисом они начинают бизнес по продаже эмпанад (пирожков), в которых содержатся необычные ингредиенты.

Чудотворцы

Дата выхода: 11 июля

В ролях: Джеральдин Вишванатан, Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми

4 сезон

Новый сезон комедийного сериала-антологии, основанного на новелле Саймона Рича, рассказывает о сотрудниках Небесной канцелярии, которых играют Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми. В продолжении зрители узнают о жизни населения одного города, пережившего апокалипсис.

Что мы делаем в тени

Дата выхода: 13 июля

В ролях: Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Марк Прокш, Кристен Шаал, Харви Гильен

5 сезон

Мокьюментарий, основанный на одноименном фильме Тайки Вайтити, возвращается с новым сезоном. На экранах – любимые вампиры Стейтен-Айленда: Нандор, Лазло, Надя, Колин Робинсон и верный помощник Гильермо. Собственно новый сезон продолжится историей бывшего фамильяра Нандора Гильермо, который в конце четвертого сезона наконец-то стал бессмертным.

Замкнутый круг

Дата выхода: 13 июля

В ролях: Клэр Дейнс, Зази Битц, Тимоти Олифант, Шеи Коул, Деннис Куэйд, Джаррель Джером, Джеральд Джонс III

1 сезон

Известный американский режиссер Стивен Содерберг, снявший трилогию о друзьях Оушена, возвращается к сериальному производству. Детективная нуарная история рассказывает о расследовании одного похищения. Это дело раскрывает ряд тайн, которыми связаны между собой совершенно разные жители Нью-Йорка.

Этим летом я стала красивой

Дата выхода: 14 июля

В ролях: Лола Тан, Гэвин Казаленьо, Кристофер Брайни, Шон Кауфман

2 сезон

Основанный на одноименной серии романов Дженни Хан сериал рассказывает о Белли, которая вместе с семьей приезжает на лето погостить к друзьям. Между ней и двумя братьями возникает любовный треугольник, в котором Белли не может сделать выбор между парнями. В новом сезоне зрители продолжат наблюдать за подростковой историей влюбленности.

Основание

Дата выхода: 14 июля

В ролях: Ли Пэйс, Леа Харви, Джаред Харрис, Лаура Бирн, Лу Лебелл, Терренс Манн

2 сезон

"Основание" - научно-фантастический телесериал по мотивам одноименного цикла романов Айзека Азимова. В центре истории находится ученый Гэри Селдон, который выяснил, что скоро Галактическая империя будет разрушена. За это открытие чиновники отправили героя на необитаемую планету Терминус. Но ученый находит выход и создает здесь организацию по преодолению катастрофы.

Спецназ: Львица

Дата выхода: 23 июля

В ролях: Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Дэйв Эннэйбл, Джона Уортон, Николь Кидман, Морган Фриман

1 сезон

Шпионский сериал рассказывает о женском подразделении в ЦРУ, основная задача которого – разрушать планы врага изнутри. Главная героиня Джо пытается совмещать работу и личную жизнь, но это довольно сложно, ведь сейчас она работает над предотвращением следующей террористической угрозы.

Скрежет металла

Дата выхода: 27 июля

В ролях: Энтони Маки, Стефани Беатриз, Шелл Рамос, Таж Воханс, Джаред Банкенс

1 сезон

Комедийный боевик снят по мотивам серии одноименных видеоигр. Действие разворачивается в постапокалиптической Америке будущего. В центре сюжета – молочник Энтони, которому для того, чтобы остаться в живых, нужно перевезти секретный груз, но так, дабы его не поймали враги.

Ведьмак

Дата выхода : 27 июля

В ролях : Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джои Бетти, Имон Феррен, Кэсси Клер

3 сезон (2 часть)

В июле выходит долгожданная вторая часть третьего сезона "Ведьмака". Основанный на романе "Кровь эльфов" и одноименной видеоигре сериал рассказывает о путешественнике Геральте, который охотится на чудовищ. Герой пытается всеми силами и средствами защитить свою семью, хотя рискует потерять все.

Благие намерения

Дата выхода: 28 июля

В ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хамм, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Дерек Джакоби

2 сезон

Наконец, мы дождались продолжения невероятной истории, написанной Нилом Гейманом и Терри Пратчеттом. Главные герои сериала – ангел Азирафаэль и демон Кроули. Они уже давно живут на земле и ждут появления Антихриста. Новый сезон выходит за пределы оригинальной истории и будет сосредоточен на специфической дружбе героев.