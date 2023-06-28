Куда пойти в Киеве 30 июня-2 июля: выступления Otoy и Kittin, фестиваль Picnic и Веган уикенд

В течение 30 июня-2 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерты исполнителей Otoy и LAUD, выступления всемирно известного продюсера и битбоксера DUB FX и легенды электронной музыки — Kittin, Picnic на Арт-завод Платформа, благотворительный Веган Уикенд в Хвылевом, Подпольный стендап и три выставки.

Собрали 16 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Выставка в Софии Киевской станет первой из серии проектов после полномасштабного вторжения россии в Украину, запланированных thesteinstudio – инициативой киевской художницы Ольги Штейн.

В выставке примут участие такие украинские художники и художницы, как Тиберий Сильваши, Люся Иванова, Павел Ковач младший, Дарья Кузьмич, Лада Наконечная, Добрыня Иванов, Ярослав Футимский, Александр Ельцин, Ася Красильникова, Евгений Голубенцев, Аркадий Штыпель, Богдана Давидюк, Александр Суровцов, Ирина Голобородько, Марьяна Клочко, Руслан Тремба и Вера Минайлова, Understructures, Константин Смолянинов, Василий Димид, Лиза Белецкая.

Цена: вход свободный

Где: София Киевская, Хлебня

Когда: 30 июня-3 июля с 10:00

В пятницу выступят Yaroslav Lenzyak b2b Awl Alexander и Orbit b2b Shtenge. В субботу KURENI возьмет в объятия расцвет артистов – Antai & Alter, сет от тандема AYU. В воскресенье подключится военно-патриотический Stand-Up. За музыку отвечают опытные Mishukov & Bogdanov [dj set + live drums], и очаровательные Anna Aloka и Stassy Miller. Комики у микрофона: Евгений Лещенко, Максим Мельников, Денис Че и Евгений Есюков. В понедельник вместе с STAFF DAY OFF. За пультом – Timkovbiatch [Match.bistro], Vanish aka Vanya Nosko [Loggerhead], Maxym Komandyr [Луч/Пространство] и Acidvicious.

Цена: в пятницу вход свободный. В субботу-понедельник онлайн билеты по ссылке от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 30 июня-3 июля с 16:00

В эту пятницу ГУЛ начинает свою серию вечеринок, оставив позади 10 эфиров на радио Газолин, где провел глубокие исследования оккультной и лефтфилд-музыки.

Line-up:

Bakunn

Oleksii Makarenko

Anthony Junkoid

ecce lizard

Whaler LIVE

Цена: от 100 грн

Где: Хвыльовой, Верхний Вал, 18

Когда: 30 июня, 17:00

30 июня состоится первый сольный концерт рэпера Otoy в Киеве – презентация нового альбома «Недовготривалі Відносини».

Цена: от 500 грн

Где: Stereo Plaza, пр-т. Лобановского, 119

Когда: 30 июня, 19:00

30 июня 2023 года в 19:00 в Boho состоится концерт Laud в Киеве. Ему тесно в рамках одного жанра, поэтому он не боится экспериментировать – кроме R&B Laud выступает также в жанре поп-музыки.

Цена: от 600 грн

Где: Бохо, улица Ивана Федорова, 4

Когда: 30 июня, 19:00

Война в Украине побудила Карло Мерелло создать коллекцию изображений, посвященных 20 городам Украины, среди которых Мариуполь, Николаев, Изюм, Донецк, Запорожье, Ирпень, Херсон, Киев, Сумы, Харьков, Буча, Днепр, Гостомель, Бахмут, Луганск. Желанием автора стало еще раз напомнить, что на карте мира XXI века есть «пригород», боль которых затрагивает сердца каждого сознательного гражданина Европы.

Цена: вход свободный

Где: Киево-Могилянская школа управления имени Андрея Мелешевича

Когда: 30 июня, 11:00

В течение 3 дней в арт-пространстве Uyava, на ВДНГ будут проходить выступления артистов и будет проходить вечеринка:

30 июня в 19:30 выступить гуру украинского джаза, уважаемого как в Украине, так и во всем мире — Алексей Коган, вместе с New JazzinKyiv Band

выступить гуру украинского джаза, уважаемого как в Украине, так и во всем мире — Алексей Коган, вместе с New JazzinKyiv Band 1 июля с 14:00 до 22:00 будет звучать 8 часов фирменной музыки от лучших украинских продюсеров и DJ, и все это для того, чтобы помочь 23 ОСБ ВСУ и приобрести дрон.

2 июля 14:00 - 22:00 состоится выступление легендарного DUB FX - всемирно известный продюсер и битбоксер посетит Киев с благотворительным выступлением.

Цена: от 400 грн

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1 (Сад Бажань, от главного входа справа в оранжерею)

Когда: 30 июня-2 июля

В Киеве в пространстве «Peremoga» открылась благотворительная выставка «Цветы войны», которая продлится до 8 июля 2023 года. В экспозиции представлены впечатляющие кадры украинского репортажного фотографа Эдуарда Крыжановского, передающие моменты боевой работы украинских артиллеристов.

Цена: вход свободный

Где: пространство "Peremoga", ул. Ярославов Вал, 15, этаж 5,

Когда: с 30 июня по 8 июля

Суббота

1 июля в 11:00 киевская художница, акварелистка Татьяна Животкова проведет первый в этом сезоне пленэр в Сквот-Городе. Вы сможете насладиться несколькими часами арт-медитации среди разнообразия пермакультур и вместе с Татьяной порисовать растения и цветы, не отвлекаясь на обыденность.

Цена: донат

Где: Squat 17b, улица Терещенковская 17б

Когда: 1 июля, 11:00

1-2 июля встречай Picnic на Арт-заводе Платформа. Комфортные лаунж-зоны на природе, большой кинотеатр под открытым небом, любимые мастер-классы, консультации нумеролога и астролога, выставки современных художников, медитации, йога, гвоздестояние и даже игра на глюкофонах – это поможет снизить уровень напряжения и восстановить энергию. А музыка на камерной сцене дополнит атмосферу воздушности и комфорта.

Цена: от 200 грн

Где: Арт-завод Платформа, Магнитогорская, 1-А

Когда: 1-2 июля, 12:00

На мероприятии будут собирать 200,000 грн на веган-пайки для Сил обороны и на ремонт автопарка.



Темой фестиваля станет физическое и психологическое здоровье. Ведь в это тяжелое время мы должны заботиться о себе и наших близких, а также поддерживать нашу армию. В программе мероприятия будут лекции, ярмарка, фудкорт, диджей-сеты и арт-терапия.

Цена: от 300 грн. Билеты-донаты можно приобрести поссылке .

Где: Хвыльовой, Верхний Вал, 18

Когда: 1 июля, 12:00

Сергей Чирков и Игорь Неровный дадут уютный концерт на 40 человек в маленьком зале Подвала Культуры.

Цена: 350 грн

Где: Подвал Культуры, ул. Гончара, 30А

Когда: 1 июля, 18:30

В субботний вечер на террасе "Д12" на улице Десятинная, 12 во время заката будет звучать магический джаз.



На сцену в этот день выйдут джазовые виртуозы Украины – The Impressions Jazz Quintet.

Цена: от 250 грн

Где: Терраса "Д12", улица Десятинная, 12

Когда: 1 июля, 19:00

1 июля в Киеве в знак солидарности с Украиной, для сбора средств на нужды украинских защитников и волонтеров, посетит живая легенда электронной музыки — Kittin. Вся прибыль от продаж билетов и гонорары артистов пойдет на благотворительность.

Цена: от 500 грн

Где: Keller, улица Кирилловская, 71

Когда: 1 июля, 15:00-22:00

Воскресенье

Единственный способ услышать себя – молчание. Дыхание замедляется, мысли кристаллизуются, и вот раздается правда. В то же время молчание – это оружие, которое может уничтожить целую страну. Тишина бывает разной.

Если ты чувствуешь хаос в себе и мысли теряются в потоке постоянных новостей, ты чувствуешь, что вопросов больше чем ответов, позволь себе погрузиться в молчание и услышать собственную правду, какой бы она ни была.

Цена: от 150 грн

Где: МКЦ им. И. Козловского, улица Крещатик, 50Б

Когда: 2 июля, 17:00

В этот вечер на сцене: Василий Байдак, Дмитрий Белоус, Настя Зухвала, Александр Качура, Света Немонежина.

Цена: 290 - 590 грн

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Когда: 2 июля, 18:00

Фото: София Киевская, Курени, Хвыльовой, OTOY, LAUD, DUB FX, Контрамарка, badwor7h, Unsolash\Dolo Iglesias, Света Немонежина, Kittin, София Шовикова