Возле "Кловской" возобновят строительство 36-этажки вплотную к Александровской больнице

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Мария Иващук
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На Мечникова 7-б возле станции метро «Кловская» в скором времени начнется строительство 36-этажки из жилых и офисных помещений. Об этом сообщает активист Владимир Бондаренко.

Визуализация ЖК Egoist Residence

Ранее стало известно, что 6 июня ДИАМ предоставила разрешение на строительство ЖК Egoist Residence по ул. Мечникова, 7б в Печерском районе. Заказчик – ООО "Будінформ".

Как отмечает портал “Нерухомі” реестр не содержит опубликованного приложения к экспертному отчету, что делает невозможным установление каких-либо характеристик и показателей ЖК, в условиях когда особого внимания заслуживает высотность здания в зоне охраняемого ландшафта.

Также в течение 2020-2023 годов на портале ЕГЭСББ было по меньшей мере семь отказов относительно указанного объекта, которые касались, в частности, высоты объекта, последний из них был издан в мае 2023 года.

Разрешение на ЖК Egoist Residence было упразднено в судебном порядке еще в декабре 2019 года. Однако в мае 2023 года заказчик строительства в кассационном порядке отменил решение первой и второй инстанции.

В настоящее время исходными данными для проектирования и предоставления разрешения стали градостроительные условия, изданные в 2010 году. Однако этот участок входит в центральную планировочную зону с ограничением высоты строительства в 27 м и центрального исторического ареала города.

Опубликовано: 29 июня 2023
будівництво
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