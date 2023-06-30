В Украинском Доме покажут 100 неизвестных картин Марии Примаченко

С 7 июля в Украинском Доме стартует проект «Марія малює», где представят 100 неизвестных картин Марии Примаченко.

Посетителям покажут произведения художницы из частной коллекции столичного искусствоведа Эдуарда Дымшица.

Проект «Марія малює» называется альтруистическим мировоззрением художницы. А слоганом выставки стала ее фраза — «Щоб люди жили, як квіти цвіли».

Большая часть экспозиции – работы, ставшие реакцией художницы на пережитое: войну, гибель любимого на фронте, оккупацию, бои за Киевщину, послевоенную нищету, Чернобыльскую трагедию. После войны художница 10 лет не рисовала, но впоследствии вернулась к творчеству, потому что для нее это был способ существования.

В рамках выставки пройдут лекции, обсуждения и мастер-классы.

Официальное открытие проекта состоится 6 июля в 18.00. Вход на него свободный.

Выставка будет работать до 27 августа со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов: полный – 100 грн, льготный – 50 грн (для школьников и студентов).

Для пенсионеров, детей до 7 лет, людей с инвалидностью 1–2 группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, участников АТО и членов их семей, военнослужащих срочной службы, работников музеев, членов Национального союза художников Украины и владельцев членских карт CIMAM, ICOM, AICA вход свободный.

Фото: Украинский Дом, из открытых источников