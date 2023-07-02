В этом году на 8 улицах Киева появятся велодорожки: где именно

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Валерия Гуржий
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В этом году Киевавтодор планирует обустроить велодорожки на 8 улицах, которые расположены как в центре Киева, так и на левом берегу.

Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры Дарья Данилюк, пишет "Вечірній Київ".

Речь идет об улицах Арсенальной, Тампере, Вифлеемской, Гонты, Екатерины Белокур, Красноткацкой, Николая Кибальчича и Ивана Микитенко (от улицы Остафия Дашкевича до улицы Братиславской).

На этих улицах обновлят схемы организации дорожного движения с учетом велосети. Также работники Киевавтодора нанесут обновленную разметку велосети и соответствующие дорожные знаки. В общей сложности обустроят около 14 километров велосети.

Также в этом году во время капитальных и средних ремонтов будет установлено еще 30 километров велосети.

Ранее мы писали, что компания Glovo планирует создать первый в Киеве и Украине перехватывающий велопаркинг у станции метро «Почайна».

Фото: Unsplash\Markus Spiske

Опубликовано: 02 июля 2023
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