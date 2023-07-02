В этом году на 8 улицах Киева появятся велодорожки: где именно

В этом году Киевавтодор планирует обустроить велодорожки на 8 улицах, которые расположены как в центре Киева, так и на левом берегу.
Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры Дарья Данилюк, пишет "Вечірній Київ".
Речь идет об улицах Арсенальной, Тампере, Вифлеемской, Гонты, Екатерины Белокур, Красноткацкой, Николая Кибальчича и Ивана Микитенко (от улицы Остафия Дашкевича до улицы Братиславской).
На этих улицах обновлят схемы организации дорожного движения с учетом велосети. Также работники Киевавтодора нанесут обновленную разметку велосети и соответствующие дорожные знаки. В общей сложности обустроят около 14 километров велосети.
Также в этом году во время капитальных и средних ремонтов будет установлено еще 30 километров велосети.
Ранее мы писали, что компания Glovo планирует создать первый в Киеве и Украине перехватывающий велопаркинг у станции метро «Почайна».
Фото: Unsplash\Markus Spiske