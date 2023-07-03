Чешский перевозчик хочет возобновить прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Берлином

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Ирина Маймур
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Чешский перевозчик RegioJet планирует возобновить железнодорожные рейсы из Киева в Берлин в 2024 году.

Об этом владелец компании Радим Янчура сообщил изданию Forbes.

Также планируют запустить рейсы из Киева в Ганновер через Лейпциг и Дрезден, «поскольку в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию», отметил Янчура.

К тому же до конца 2023 года компания хочет продлить маршрут Прага - Кошице (Словакия) до Чопа Закарпатской области, а в перспективе - в Мукачево.

В настоящее время поезд RegioJet курсирует в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются с поезда «Укрзалізниці».

Кроме того, компания вместе с «Укрзалізницею» работает над возможностью заезда чешских поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области.

«До конца 2024-го планируем существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен возрасти втрое – до 500 000 пассажиров в год», – сообщил Янчура.

Фото: RegioJet

Опубликовано: 03 июля 2023
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