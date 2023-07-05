FlixBus запустил маршрут из Украины в аэропорт Кракова и Катовице

Автобусный перевозчик FlixBus запустил новый маршрут из Трускавца в Катовице, который проходит через Львов и краковский аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс также проходит через украинские города Дрогобыч и Стрый и через польские города Жешув и Тарнув.

Ранее в аэропорт «Краков-Балице им. Иоанна Павла II» можно было доехать только рейсом с пересадкой.

Отправления проходят ежедневно: с Трускавца – в 18:35, со Стрыйского автовокзала Львова – в 20:40, с львовского автовокзала «Дворцовый» – в 21:15. Прибытие в Краков в 5:45 на следующий день, в аэропорт Кракова – в 6:20, в Катовице – в 7:30 утра.

Отправление в обратном направлении из Катовице – в 22:05, из аэропорта Кракова – в 23:15, с автовокзала Кракова – в 23:50. Прибытие на автовокзал «Дворцовый» во Львове в 9:20, на Стрыйский в 9:55, и в Трускавец в 12:00.

Первый рейс состоится 14 июля. Билеты можно забронировать на сайте или через мобильное приложение FlixBus.

Напомним, FlixBus также имеет рейсы в аэропорт им. Ференца Листа в Будапеште и в варшавские аэропорты им. Шопена и "Модлин".