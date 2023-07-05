Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку с 10 июля

С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.
Об этом сообщает УК «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).
ЦКС разработала техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя.
Среди преимуществ электронного счета называют:
Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.
Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.