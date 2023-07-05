Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку с 10 июля

С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

Об этом сообщает УК «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).

ЦКС разработала техническую возможность получать такие счета в электронном виде в личном кабинете потребителя.

Среди преимуществ электронного счета называют:

быстрое поступление к потребителю в электронных сервисах: в личном кабинете потребителя, в мобильном приложении «Коммуналка» или на сайтах поставщиков жилищно-коммунальных услуг и других платформах;

на сайте ЦКС можно дистанционно заказать дубликат счета-сообщения и при необходимости распечатать его;

счета-сообщения и при необходимости распечатать его; оплату счета онлайн можно осуществить где угодно и в любое время.

Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.

Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.