«Кураж» проведут во второй раз за лето: где и когда

Благотворительную барахолку «Кураж» проведут во второй раз за лето. Мероприятие состоится 29-30 июля на локации Garage, сообщила основательница проекта Алена Гудкова.

Вся прибыль будет передана на благотворительность.

«Мы подумали и решили, что пока есть силы, поддержка и вдохновение, должны делать "Кураж", чтобы помочь еще больше», – говорится в сообщении.

Барахолку разместят внутри павильона. На территории Garage также будет работать пекарня Bakehouse, рядом обустроят столы для пинг-понга.

Цена: 250 грн. Для военных, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет, а также пожилых людей – бесплатно

Где: ул. Межигорская, 82

Когда: 29-30 июля, 12:00-22:00

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Фото: ОО «Каждый способен»