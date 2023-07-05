«Кураж» проведут во второй раз за лето: где и когда

Благотворительную барахолку «Кураж» проведут во второй раз за лето. Мероприятие состоится 29-30 июля на локации Garage, сообщила основательница проекта Алена Гудкова.
Вся прибыль будет передана на благотворительность.
«Мы подумали и решили, что пока есть силы, поддержка и вдохновение, должны делать "Кураж", чтобы помочь еще больше», – говорится в сообщении.
Барахолку разместят внутри павильона. На территории Garage также будет работать пекарня Bakehouse, рядом обустроят столы для пинг-понга.
Цена: 250 грн. Для военных, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет, а также пожилых людей – бесплатно
Где: ул. Межигорская, 82
Когда: 29-30 июля, 12:00-22:00
Instagram
Фото: ОО «Каждый способен»