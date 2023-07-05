«Кураж» проведут во второй раз за лето: где и когда

343
Мария Иващук
share share

Благотворительную барахолку «Кураж» проведут во второй раз за лето. Мероприятие состоится 29-30 июля на локации Garage, сообщила основательница проекта Алена Гудкова.

Вся прибыль будет передана на благотворительность.

«Мы подумали и решили, что пока есть силы, поддержка и вдохновение, должны делать "Кураж", чтобы помочь еще больше», – говорится в сообщении.

Барахолку разместят внутри павильона. На территории Garage также будет работать пекарня Bakehouse, рядом обустроят столы для пинг-понга.

Цена: 250 грн. Для военных, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет, а также пожилых людей – бесплатно
Где: ул. Межигорская, 82
Когда: 29-30 июля, 12:00-22:00
Instagram

Фото: ОО «Каждый способен»

Опубликовано: 05 июля 2023
кураж
share share
Возле «Берестейской» на месте демонтированных МАФов обустроили сквер Возле «Берестейской» на месте демонтированных МАФов обустроили сквер В Запорожье на дне обмелевшего Днепра нашли остатки мостов, построенных 70 лет назад В Запорожье на дне обмелевшего Днепра нашли остатки мостов, построенных 70 лет назад На Львовской площади открыли заведение «Офис-чай» с bubble tea и японским стритфудом На Львовской площади открыли заведение «Офис-чай» с bubble tea и японским стритфудом Как пройти практику в международной компании и получить американский диплом в Украине Как пройти практику в международной компании и получить американский диплом в Украине Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку с 10 июля Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку с 10 июля Киевавтодор планирует обустроить наземный переход до метро «Университет» до конца года Киевавтодор планирует обустроить наземный переход до метро «Университет» до конца года FlixBus запустил маршрут из Украины в аэропорт Кракова и Катовице FlixBus запустил маршрут из Украины в аэропорт Кракова и Катовице В Киеве показали новую айдентику Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА В Киеве показали новую айдентику Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.