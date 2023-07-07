Дом Сикорского перейдет в собственность Киева

Министерство обороны Украины передаст в собственность Киева дом Сикорского, расположенный по адресу: Ярославов Вал, 15-б.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет "Твоє місто".

Соответствующие документы уже согласовали в Министерстве экономики и передали на рассмотрение Кабмина.

На данный момент здание находится в государственной собственности на балансе ГП "Отель Казацкий" Минобороны Украины. Пока здание в аварийном состоянии, но в нем планируют обустроить музей. По оценке Минобороны, в 2017-м на консервацию, а затем на реставрацию этого памятки нужно было почти 75 млн грн. Сумма расходов на восстановление здания, которое в 2021-ом посчитали активисты, составила 64 млн грн.

Однако активистка проекта "Дом Сикорского" Ольга Гвоздик утверждает, что восстановление возможно не за счет городского бюджета, а за счет потенциальных меценатов. В их числе, например, посольство США и семья авиаконструктора.

«Последний разговор с посольством США и сыном Сикорского состоялся еще до полномасштабного вторжения. Они сказали, мол, определяйтесь с владельцем, передавайте, тогда будем возвращаться к каким-нибудь разговорам. Но гарантий уже никто не давал.

Ранее мы писали, что с дома авиаконструктора Игоря Сикорского на Ярвале сняли арест. Это позволит передать здание на баланс общества Киева и начать его восстановление и создание там музея.

Помощь в финансировании и проведении необходимых строительных работ в доме предлагали американская корпорация Sikorsky Aircraft и украинская бизнес-группа DCH. В DCH отметили, что направляли письмо с соответствующим предложением в Министерство обороны и посольство США в Украине.

Фото: Киевфото