В Киеве запустили единый номер для всех чрезвычайных ситуаций

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Мария Иващук
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В Киеве запущен единый номер 112 для всех чрезвычайных ситуаций, сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Чтобы обратиться в службы экстренной помощи, не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112.

А операторы направляют звонки в необходимые подразделения.

В контактном центре работают операторы, которые знают жестовой язык и могут общаться по видеозвонку. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение на номер 112 и ждать ссылки на соединение.

Службу 112 планируют масштабировать на все города-миллионники Украины, а до конца 2024 - на всю территорию страны. Во Львове служба 112 заработает в декабре 2023, в Одессе – в сентябре 2024, а в Днепре – в мае 2024 года.

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Опубликовано: 08 июля 2023
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