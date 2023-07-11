«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе

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Ирина Маймур
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«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель.

Об этом сообщает Lowcost UA.

Поезда №810/809 и №816/815 Львов — Рахов — Львов будут курсировать в связи с закрытием на ремонт участка Делятин — Надворная с 17 июля.

Рейсы будут назначаться на определенные дни июля и августа. Они будут осуществляться на современных дизель-поездах с кондиционированием ДПКр-3.

Поезда будут иметь удобный график для пересадки из поездов из Киева, Черкасс, Днепра, Харькова и Запорожья.

Расписание дополнительных рейсов:

  • № 810/809 Львов — Рахов:
  • будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 7:50 и прибудет в Рахов в 13:40.
  • назад поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:35;
  • в августе этого года поезд № 810/809 Львов – Рахов – Львов будет отправляться ежедневно с 1 по 6 августа и с 12 по 31 августа.
  • № 816/815 Львов — Рахов:
  • будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 15:22 и прибудет в Рахов в 21:15;
  • поезд № 816/815 Рахов - Львов будет отправляться из Рахова 23, 24, 30, 31 июля в 4:18 и будет приезжать во Львов в 10:10.

Пока билеты не доступны для бронирования, однако скоро появятся в мобильном приложении, чат-боте и на сайте «Укрзалізниці».


Фото из открытых источников

Опубликовано: 11 июля 2023
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