«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель.
Об этом сообщает Lowcost UA.
Поезда №810/809 и №816/815 Львов — Рахов — Львов будут курсировать в связи с закрытием на ремонт участка Делятин — Надворная с 17 июля.
Рейсы будут назначаться на определенные дни июля и августа. Они будут осуществляться на современных дизель-поездах с кондиционированием ДПКр-3.
Поезда будут иметь удобный график для пересадки из поездов из Киева, Черкасс, Днепра, Харькова и Запорожья.
Расписание дополнительных рейсов:
Пока билеты не доступны для бронирования, однако скоро появятся в мобильном приложении, чат-боте и на сайте «Укрзалізниці».
Фото из открытых источников